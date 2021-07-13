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快訊／北市+9「中山區最多」　12區累計確診數公布

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布國內28例本土病例，分布以新北市15例最多，其次為台北市9例；另新增6人病逝。台北市長柯文哲下午指出，今天公布案例9例分散在五個行政區，中山區是家戶感染，萬華今天沒特別，僅2例，但只看一天不準。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市今（13）日共新增8人確診，其中而7月11日至今共1人確診，為士林區個案。

而7月4日至7月10日無新增確診，但確診診分布有改變，松山區4例；信義區11例；大安區7例；中山區5例；中正區0例；大同區2例；萬華區36例；文山區4例；南港區0例；內湖區2例；士林區4例；北投區0例；總計75例。

至於6月27日起至7月3日，松山區4例；信義區9例；大安區9例；中山區21例；中正區13例；大同區12例；萬華區47例；文山區15例；南港區1例；內湖區6例；士林區17例；北投區12例；總計166例。比起昨天統計數據為160人，則新增了6人。

另外，6月20日至6月26的統計數據，也自昨日公布的165人，新增1人，共166人確診。由於台北市是採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

▼北市疫情0713。（圖／北市府提供，下同）

▲▼北市疫情0713。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0713。（圖／北市府提供）

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