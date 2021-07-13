小鬼當上販毒集團老大！狡兔三窟　4手下最年長19歲

▲警方長期佈線查獲以趙男為首5人超年輕販毒集團。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以19歲趙姓男子為首5人「超年輕」販毒集團，橫行於桃園中壢、平鎮等地，警方根據查獲多件毒品交易案件，成立專案小組追查，經員警長期跟監蒐報，12日持搜索票分別至中壢及平鎮等3處所，逮捕趙男等5人，並起出毒品咖啡包分裝工具及空氣槍2支，除依法送辦外，正擴大追查毒品流向。

▲▼起出毒品咖啡包、分裝袋、空氣槍等犯案工具。（圖／龍潭警分局提供）

桃園龍潭分局聖亭派出所日前在桃園市各區查獲多件毒品交易案件，隨即與偵查隊成立專案小組追查，並溯源緝凶鎖定該販毒集團以趙姓男子為首，在中壢、平鎮等地販毒，警方考量狡猾的趙嫌為隱藏行蹤有多處住居所，加上旗下4位成員十分年輕，除1位未成年外全部為19歲且分別居住各地，為免打草驚蛇不敢貿然執行搜索逮捕行動。

警方專案小組昨日清晨見時機成熟，以優勢警力兵分多路，持搜索票分別於中壢、平鎮區等3處所攻堅，一舉逮捕主嫌趙姓男子及共犯成員共計5名，現場共查獲包裝完成準備販售之毒品咖啡包1078包、未分裝毒品粉末2大罐（毛重1747公克）、摻有卡西酮牛奶粉2袋（毛重3363.5公克）、空氣槍2支、電子磅秤3台、分裝袋1批及相關工具等犯罪證據，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

另警方對於趙嫌販毒集團有販賣毒品給不特定人士部分以及毒品來源和流向，正擴大積極追查中。龍潭警分局分局長陳清華表示，由於毒品對社會的影響甚大，警方及時的偵破毒品案剷除一大毒瘤。

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