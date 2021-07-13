代表蔡英文在APEC主張疫苗應公平迅速取得　張忠謀最新回應

▲蔡英文接見張忠謀。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日宣布由台積電創辦人張忠謀出任APEC領袖代表，出席16日加開的「非正式領袖閉門會議」，並交辦他在會中提出兩項主張，其中包括針對新冠肺炎疫苗生產，趕不上各國需求的問題，APEC組織應該就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多努力。

對於本次任命，張忠謀也表示，他非常榮幸接受總統的任命，今年再次代表她出席APEC領袖會議，過去三年來APEC沒有實體會議，2019年時智利發生暴動而臨時取消，而2020年因為疫情主辦國馬來西亞舉辦線上會議，今年也因為疫情關係，主辦國紐西蘭也召開線上會議。

張忠謀表示，對於蔡英文希望他在臨時加開的閉門會議中提出的二項主張，他和總統有高度的共識，很高興也很榮幸在總統的任命下發表意見。

對於今年的APEC非正式領袖閉門會議，蔡英文表示，APEC是台灣所參與最重要的國際平台，今年因為全球持續受到疫情衝擊，這次的主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在11月的會議之前，將在7月16日先加開「非正式領袖閉門會議」，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦。

今天上午，蔡英文也正式請張忠謀在會議中提出兩大主張，第一項主張，是APEC組織應該就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多努力。

蔡英文表示，疫情已經到了新階段，疫苗也已經問世，但全球疫苗的生產量，仍然趕不上各國的需求，APEC國家應該相互協助，讓疫苗的供應更為快速與穩定，讓疫情能夠得到有效的控制，也有助於經濟的復甦。

蔡英文請張忠謀發表的第二項主張為，APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻，因為我方認為，疫情是全世界的挑戰，也是機會，積極投資未來，打造有韌性的治理模式，是每一個民主國家政府努力的目標。