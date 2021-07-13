快訊／蔡英文宣布張忠謀出任APEC代表　交辦疫苗、經貿2大主張

▲蔡英文接見張忠謀。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日上午在府內接見台積電創辦人張忠謀，並宣布再次邀請他擔任今年度的APEC領袖代表。同時，蔡英文也請張忠謀透過7月16日加開之「非正式領袖閉門會議」，表達兩項主張，包括：APEC國家應該相互協助疫苗的供應快速與穩定，以及APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

蔡英文表示，過去幾年，張忠謀代表她參加APEC會議，針對區域經貿和產業發展，也有獨到的見解，「這幾年全球供應鏈在變動，張領袖代表的表現，不僅讓台積電成為世界一流企業，也讓台灣在國際舞台上發光發熱」。

蔡英文說，APEC是台灣所參與最重要的國際平台，今年因為全球持續受到疫情衝擊，這次的主辦國紐西蘭，以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在11月的會議之前，將在7月16日先加開「非正式領袖閉門會議」，希望儘早、儘快謀求亞太地區的疫後經濟復甦。

蔡英文表示，近日台灣受到疫情影響，民眾的生活和工作模式都被迫調整，政府做了很多努力，希望能夠同時控制疫情，並讓產業的衝擊能夠降到最低，希望在後疫情時代，能夠和其他國家交換經驗，早日走出疫情陰霾。

對於這禮拜即將舉行的閉門會議，蔡英文說，就是希望各領袖代表能集思廣益，探討亞太區域的公衛合作，不僅要強化疫苗和防疫必需品的供應鏈，更要共同研議振興經濟的措施，「當然，更重要的，是要在復甦的同時，兼顧環境永續」。

因此，蔡英文請張忠謀在會議中提出兩大主張：第一項主張，是APEC組織應就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多的努力。她說，疫情已經到了新階段，疫苗也已經問世，但全球疫苗的生產量，仍然趕不上各國的需求，APEC國家應該相互協助，讓疫苗的供應更為快速與穩定，讓疫情能夠得到有效的控制，也有助於經濟的復甦。

對於第二項主張，蔡英文表示，面對疫後時代的挑戰，APEC成員國應該攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復甦做出貢獻。她指出，疫情是全世界的挑戰，也是機會，積極投資未來，打造有韌性的治理模式，是每一個民主國家政府努力的目標。

蔡英文說，過去多年來，張領袖代表都是台灣產業界的指標性人物，曾經領導產業，走過亞洲金融風暴、網路泡沫、次貸危機等一次又一次的巨大挑戰。