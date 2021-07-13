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台南古蹟開園有喜　「保生大帝益生菌果凍」療癒上市

▲台南市長黃偉哲前往安平古堡巡視園區各項清消、防疫及環境整備工作，並宣布推出首波古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往安平古堡巡視園區各項清消、防疫及環境整備工作，並宣布推出首波古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台防疫警戒微解封，台南各古蹟景點、文化園區13日起重啟大門迎接遊客，市長黃偉哲一早前往安平古堡巡視園區各項清消、防疫及環境整備工作，確保防疫滴水不漏，黃偉哲也宣布推出今年首波古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」，希望保生大帝能護佑台灣讓疫情早日退散，全民平安康泰。

市長黃偉哲表示，很高興到安平古堡迎來疫情微解封，一方面防疫工作要做得好，而市民朋友的身心也要顧得好，所以配合防疫主題，市府與祀典興濟宮合作推出文創產品「保生大帝益生菌果凍」，將宗教文化與防疫觀念結合，在觀光景點展開最好的防疫健康遊，但是一定要做好戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離等防疫措施，進出落實實聯制，保護自己也保護他人，保生大帝也開心。

▲台南市長黃偉哲前往安平古堡巡視園區各項清消、防疫及環境整備工作，並宣布推出首波古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山指出，台南代表性古蹟如：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及延平郡王祠等，自5月19日起配合三級防疫警戒封園，閉園期間市府對各古蹟景點的管理並未鬆懈，除了日常的維護，更積極進行園區環境整備及設施修繕優化等工作，努力為園區開放做好準備，也期望持續提升古蹟參訪環境與服務品質。

文化局進一步說明，此次古蹟及藝文空間開放，將依中央防疫準則規定執行，包括：1、「維持既有防疫」：全程配戴口罩、量體溫、實聯制、手部酒精消毒、保持安全社交距離、加強環境清消；2、「嚴格人流管制」：進行入園總量管制、戶外維持安全社交距離、室內每人2.25平方公尺及上限50人；又考量疫情尚未穩定，暫不開放餐飲內用。

目前因應疫情管制，古蹟景點開放時間略有調整：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠及五妃廟開放參觀時間調整為：上午9時至下午5時30分；1661台灣船園區開放參觀時間調整為上午10時至晚6時；夜間皆不開放參觀。

此外，有感於全民齊心對抗嚴峻疫情，台南市文化局今年特別與祀典興濟宮攜手台灣比菲多公司合作推出「保生大帝益生菌果凍」，讓民眾以更有趣、多元的方式認識台南的文化與宗教禮俗。

▲台南市長黃偉哲前往安平古堡巡視園區各項清消、防疫及環境整備工作，並宣布推出首波古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲與祀典興濟宮董事長吳漢清共同宣傳「保生大帝益生菌果凍」，包裝正面設計呈現保生大帝手持藥缽護佑民眾健康的神態，還有保生大帝身邊不可缺少的護駕─虎爺，更特別的是將祀典興濟宮虎爺愛吃炸雞的趣聞融入設計，背面則介紹祀典興濟宮的由來及重要性。

此次新品口號主打「乎你順啦！」，黃偉哲希望「保生大帝益生菌果凍」不僅能讓所有國人在防疫期間得到醫神─保生大帝的庇佑，更希望能護佑疫情早日消除，國泰民安。

葉澤山指出，疫情微解封，台南市各古蹟景點從13日開始重新開園，讓民眾可以進到各古蹟區參訪，市府已做好清消及維護工作，讓園區煥然一新，讓民眾重新看見台南古蹟漂亮的風景，同時，也與祀典興濟宮合作推出古蹟限定商品「保生大帝益生菌果凍」，配合疫情微解封來同步上市，希望大家都能平安健康、快樂出遊。

▲台南市長黃偉哲前往安平古堡巡視園區各項清消、防疫及環境整備工作，並宣布推出首波古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為慶祝台南古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」上市及各文化古蹟景點重新開園，今日凡至赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等5處古蹟景點，若為前50名購票參觀的民眾，即贈送「保生大帝益生菌果凍」及祀典興濟宮「保生大帝吊飾」各1份。

至於山上花園水道博物館因週二固定休館，14日開園前50名購票民眾同樣可以得到前述商品及吊飾各1份，文化局及祀典興濟宮希望大家都能得到保生大帝的庇佑加持，身體安康。

▲台南市長黃偉哲前往安平古堡巡視園區各項清消、防疫及環境整備工作，並宣布推出首波古蹟限定新品「保生大帝益生菌果凍」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次新上市的「保生大帝益生菌果凍」即日起在台南限定獨賣，販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館等8處。

防疫期間文化局也推出電話訂購宅配服務，民眾可撥打專線06-2135518訂購，或至「古蹟Shopping GO」網站下單(http://shoppinggo.tainan.gov.tw/)，即可在家樂享「保生大帝益生菌果凍」、「成功洋芋片」、「至聖點心麵」等熱門台南限定商品。有關各古蹟開放參觀、容留人數及防疫規定等資訊，請至文化局網站查詢(https://culture.tainan.gov.tw/)。

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