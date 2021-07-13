落實綠能屋頂政策　台南麻豆轉運站完成太陽能光電系統

▲台南市政府交通局，利用麻豆轉運站屋頂空間設置太陽能光電，已於日前完工加入供電，換算每年可減碳13噸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南麻豆轉運站再進化！台南市政府交通局利用麻豆轉運站屋頂空間設置太陽能光電，已於日前完工加入供電，換算每年可減碳13噸，不但符合公共運輸低碳綠能的精神，更可為市府創造額外收益。

台南市交通局長王銘德表示，低碳城市是黃偉哲市長的施政目標，太陽能則是一個可再生、永續、乾淨的重要能源，市府要求各機關應善用公有建物推動綠屋頂及太陽光電政策，交通局日前已完成智慧交通中心及多處停車場，現更推廣到公共運輸轉運站。

交通局長王銘德表示，台南市日照充足，每年日照時間超過2,000小時，麻豆轉運站適為當地獨棟建築，屋頂方正平整且四週無遮蔽，條件得天獨厚，經過評估估後可建置約95平方公尺的太陽能光電板，已於日前完工並連接電網，加入台南市再生能源供電行列。

交通局長王銘德指出，麻豆轉運站太陽能光電委外建置營運，系統營運期為20年，總設置容量約18.48瓩，年平均發電量23100度，減碳量約達13噸，市府還可藉由售電回饋每年分潤約2萬元，金額雖不大，卻可看出綠色能源的附加價值前景可期，未來將持續推廣。

公共運輸處處長吳俁之指出，麻豆轉運站利用果菜市場閒置辦公廳舍改建，於104年完工，結合國道客運和大台南公車，啟用迄今已服務370萬人次。市府近年在麻豆轉運站持續辦理計程車排班雨遮、麻學路聯外道路打通、車道改建鋼筋混凝土鋪面等升級措施；而本次太陽能光電設施啟用，更象徵轉運站結合綠能的新趨勢，未來將持續推廣於台南市各大轉運站設置。

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