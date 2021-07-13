快訊／今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

記者黃凱翊／綜合報導

18歲以上可以登記接種疫苗意願了！COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年(含)以前出生者」，《ETtoday新聞雲》記者實際測試，也已順利完成意願登記。

▲COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

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記者今(13日)早實測發現，原先只開放第九類及第十類意願登記的預約平台，第九類對象定義為18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，但今早打開預約平台，意願登記的說明欄中出現了包含民國92年(含)以前出生者，換句話說，18歲以上的人都可以登記接種疫苗的意願，實際點入預約登記頁面，也有莫德納及AZ兩種疫苗可以選擇。

指揮中心也在今早的全國防疫會議上證實此事！副指揮官陳宗彥表示，今早開始進行第三輪意願登記，目前已開放18歲以上的民眾做意願登記，意願登記時間從今早9點持續到19日下午5點。

COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/index.jsp

▼COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。