「18歲以上疫苗預約」當機卡爆　網灌爆疾管署：分時段登記很難嗎

▲預約疫苗平台當機！（圖／ETtoday攝）

記者劉維榛／綜合報導

今（13）日早上終於開放「18歲以上」接種意願登記，記者實測上官網預約，10點時網站登記順暢，到目前不到1小時，網站與手機健保快易通卻卡爆了，一票網友哀號，「是怎樣7/13早上10:23分上了快易通快10分鐘都上不了，怎麼啊？」

一早打開疫苗預約平台，原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年(含)以前出生者」，《ETtoday新聞雲》記者在10點實測時，非常順利完成意願登記，但目前已湧入200萬人登記。

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消息曝光後，網站與手機健保快易通卻死當跑超慢，讓不少民眾急著跳腳，紛紛狂湧疾管署、衛福部粉專哀號，「預約平台大當機啊」、「預約平台進不去」、「哈樓，系統當翻天」、「健保快易通又當機了啦！最好是第九類預約跟92年以前出生的同時使用登記跟預約，分時段很難嗎」。

副指揮官陳宗彥表示，今早開始進行第三輪意願登記，目前已開放18歲以上的民眾做意願登記，意願登記時間從今早9點持續到19日下午5點。

COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/index.jsp