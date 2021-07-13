趙少康轟為拿掉「復必泰」標籤疫苗晚到貨！指揮中心回應

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

永齡基金會、台積電已和上海復星正式簽約購買1000萬劑BNT疫苗，交易價格僅每劑32美元，最快9月底從德國出貨。但媒體人趙少康痛批先前因為蔡政府的意識形態作祟，才導致疫苗一直不斷卡關。對此，副指揮官陳宗彥今表示「行政院有說明簽約交貨方式是從原廠直送台灣，而起從原廠直送台灣應該是最直接的。」

資深媒體人趙少康今在臉書以「戳破一切意識形態的BNT疫苗」為題表示，此次1000萬劑BNT疫苗交易價格僅在每劑32美元左右，比衛福部先前遭已讀不回的原廠直購案便宜近10美元。他表示「除了要對兩家企業救民於水火表達感謝，也戳破蔡政府意識形態治國的缺德與荒謬。」

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他提到，政府一直把買不到疫苗的責任推給「有人從中作梗」，不檢討自己的作為完全違反國際商業運作常規，逕自不承認上海復星的大中華地區總代理地位。在兩岸矛盾下，一心想繞過上海復星直接向原廠買疫苗，單純的「在商言商」以及商業利益被蒙上意識形態政治考量，蔡政府自己把自己逼進死胡同內，當然買不到疫苗。

趙少康直言，「如果終究繞不過商業運作機制，蔡政府卻一意孤行拖延疫苗採購，這段時間喪生的700多名國人，完全是死於人禍而不是疫病。」

他更寫道，「如今，鴻海與台積電好不容易買到BNT疫苗，又在意識形態作祟下，要為台灣量身趕製『沒有復必泰』標籤的包裝，拖延4個星期才能到貨，每劑疫苗成本也因此增加，是標準的勞民傷財。」對此，陳宗彥也表示，昨天行政院有說明清楚BNT簽約交貨方式是從原廠直送台灣，從原廠直送台灣應該是最直接的。