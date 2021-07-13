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小孩手捏三明治被制止！親友團氣炸公審：做生意這麼秋　逆風被罵翻

▲▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

高雄某家知名連鎖三明治店遭到公審，臉書不斷有人留言「教訓消費者小孩」。沒想到真相曝光後，立刻引起網友公憤，在下方回嗆留言公審的親友團，最後親友團遭到團滅，也有許多人到貼文朝聖。

一名網友在「爆料公社」公開雙方對話，痛斥家長「奧客無極限」，明明小孩子把三明治拿起來把玩，店員出聲制止，孩子的家長竟然到臉書上私訊嗆聲，揚言「盡快回覆我…不然我一直去刷你們臉書」。

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▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

實際到三明治店的臉書查看，有不少親友團留言嗆聲「你們好秋喔，還會教訓消費者的小孩」、「聽說貴店還會教訓客人不會教小孩喔，有沒有做生意做到這麼屌啊」等等話語，且一搭一唱，洗了許多留言。

▼親友團不斷在下方攻擊店家，還揚言要PO到爆料公社。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

貼文在爆料公社等社團曝光，引起網友公憤，立刻到店家臉書回嗆。起初親友團不甘示弱，要網友改名「噁在嘴」，後來因為被罵得太猛烈，已經將文章刪除，個人臉書也全數關版。

▼網友們看完留言，立刻出面力挺店家。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼家長公審店家，風向逆轉刪文關版。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

據了解，這些人並非高雄當地人，親友團的臉書自我介紹當中，也沒有一人現居高雄市。網友們看完親友團的留言，感到十分憤怒，「現在疫情耶！小孩玩三明治是怎樣」、「你每個都摸過其他人就不敢買了啊！摸幹嘛……手乾淨嘛」、「 小孩真的不會拿捏力道，我兒子也常常去麵包店一拿包裝好的蛋糕就捏扁了，我們就只好把那個蛋糕買下來。」

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