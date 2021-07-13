LIVE／微解封首日！柯文哲親赴亞東醫院　感謝環南篩檢近6000人

記者袁茵／台北報導

環南市場日前爆出確診案，在亞東醫院協助下進行第一次大規模PCR後，2日找出逾40名確診，因此8日再請亞東醫院做二次篩檢，至今完成近6000例篩檢。為了感謝亞東醫院團隊付出，台北市長柯文哲12日親自到亞東醫院頒發感謝狀，《ETtoday新聞雲》全程直播。

亞東醫院自疫情爆發後，持續協助新北市照護及防疫工作，包括成立「快打快篩部隊」協助新北果菜市場完成3267例篩出，7月2日起開始進行跨縣市任務，兩度赴環南市場進行高效率PCR篩檢，總計完成近6000例，先前曾獲柯文哲稱讚，現場動線完整、效率非常高。

為感謝亞東團隊付出，柯文哲12日親自到訪亞東醫院頒發感謝狀，北市府出席人員包括柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市聯合醫院副總院長璩大成，亞東醫院則由副董事長朱樹勳、院長林芳郁、副院長邱冠明、醫務秘書林子玉出席，預計由柯文哲和亞東醫院代表方分別進行致詞，隨後頒發感謝狀，並接受媒體聯訪。

▼台北市環南市場日前出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，台北市長柯文哲到現場視察篩檢作業。（資料圖／記者李毓康攝，以下皆同）