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專訪／新北「一天暴增384人染疫」回到個位數　侯友宜8大關鍵決策

記者羅婉庭／新北報導

新北市疫情最高峰一天384例確診個案，市長侯友宜果斷提升管制，關閉八大行業、針對有症狀高危險區域免費篩檢、關閉寺廟、大量設置社區篩檢站、雙北停課、不戴口罩直接開罰、關閉公園及涼亭、禁止餐飲內用等8項關鍵決策，讓疫情穩定被控制在雙位數內。

侯友宜8項關鍵決策　堅信帶領新北走在正確道路上

4月下旬，新冠肺炎在台灣二度爆發，桃園、雙北分別出現零星個案，侯友宜率先於5/12即關閉八大行業、電子遊戲場、公有場館等，不讓人群聚集在無法配戴口罩及維持社交距離的室內空間。

在5/15中央宣布雙北提升三級警戒後，侯友宜立即關閉所有風景區、主題樂園，且宗教寺廟禁止入內參拜，並針對高危險區域民眾開放免費篩檢。

副市長劉和然指出，自新北關閉八大行業、公有場館、宗教場域等後，人潮卻湧入台北市，決定展開區域聯防，重要政策應雙北共同實施。因此，侯友宜在5/17與台北市長柯文哲達成共識後，隔日雙北同時宣布停課2週，成為第一個雙北共同決議的政策。

同時，雙北停課當天，侯友宜於板橋開設了首座社區篩檢站，5/19再成立永和耕莘醫院、部立樂生療養院、土城醫院等3個快篩站，至今已設立39個免費篩檢處，民眾若有疑慮、有個案接觸史，就能前往篩檢。這項最關鍵的政策，讓新北快速找出大量的無症狀及輕症確診者，揪出社區中的隱形傳播鏈。

劉和然說，每日大量廣篩後，新北市確診人數確實居於全國最多，這也代表社區中的傳播鏈一個一個被找出，即使備受質疑、嘲諷也不卻步，因為侯友宜非常堅信，新北市走在正確的道路上。

侯友宜也率全國之先，在5/18祭出外出不戴口罩者開罰3千至1.5萬的規定，當週又將轄內600餘處公園涼亭設施全面封閉，降低民眾於室外群聚的可能性。

5/22暴增至384例確診，創下新高，雙北經過討論後決議，餐廳、賣場、夜市於5/24起一率禁止餐飲內用，僅限外送或外帶，措施延續至今。

CDC停止校正回歸　新北啟動「平寧計畫」

疫情爆發後，確診者數量龐大，而中央確診個案通報系統嚴重塞車且手續繁雜，造成日後要校正回歸的情況，當下錯誤的統計數字讓地方市府如同瞎子摸象，難以掌握疫情發展，更無法及時安置患者及家屬，造成難以挽回的後果。

指揮中心於6/6宣佈不會再有校正回歸，「公佈數字」即「真實數據」，因此6/7日起，延遲安置問題的也不再發生，市府則大力推行廣篩及設置熱區、冷區，並開始就大數據分析出疫情擴散方向、起源及時間點，三管齊下，快速且精準疫調，快速阻斷傳播鏈。

中央停止校正回歸一週後，侯友宜默默實施「平寧計畫」，計畫名稱來自於期盼早日讓民眾回到平靜、安寧的日子。

所謂「平寧計畫」由衛政、民政、警政體系結合，每當醫院在PCR結果出來後，立即上傳法傳系統，衛生所收到資料後，立即通報由區長擔任的各區指揮官指揮警局疫調，衛生單位派遣送集中檢疫所或醫院安置，在最短時間內找出患者的所有接觸者，民政體系也同步啟動關懷及防治作業，比起過往至少縮短3天時間。

劉和然強調，侯友宜用盡所有可行之防疫措施，在疫苗覆蓋率極低的情況下，持續將確診數控制在200以內，自6/13開始，新北市確診個案數回到二位數，甚至個位數字。由此可見，侯友宜祭出關鍵性的8項決策，快速且穩定的控制住最嚴峻的新北市。

▲▼新北市劉和然副市長。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市副市長劉和然。（圖／記者許靖騏攝）

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