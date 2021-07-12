1千萬劑BNT成交！蔡英文致謝「爭取疫苗是優先工作」…網留言戰翻

▲台積電、鴻海合計採購1000萬劑BNT疫苗，總統蔡英文在臉書感謝各方的努力。（合成圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台積電、鴻海、永齡基金會三方12日證實，向上海復星洽購合計1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，已完成政府捐贈程序，最快9月底從德國出貨。總統蔡英文也在臉書感謝各方的努力，並透露疫苗採購捐贈專案符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」三原則。對此，不少網友紛紛湧入蔡英文臉書留言，引發不同意見討論。

針對台積電、鴻海/永齡基金會合計採購1,000萬劑BNT疫苗的專案，蔡英文12日在臉書表示，行政院宣布已經完成採購契約和捐贈契約的簽署，將會在取得疫苗後，捐贈給政府調度使用，並稱「持續爭取更多疫苗，是這段時間我最優先的工作」，感謝各方的努力。

▲針對企業購買BNT議題，蔡英文日前曾會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

蔡英文也在文中肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序，「經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益。」

蔡英文指出，目前政府已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在明年、後年各追加購買1,500萬劑Moderna次世代疫苗，以因應往後可能的需求。並在文末再次感謝「台積電、鴻海/永齡基金會及行政團隊同仁的攜手努力！」

▲總統蔡英文感謝台積電、鴻海合買1000萬劑BNT，另政府也追加購買3000萬劑次世代莫德納。（圖／蔡英文臉書）

文章一曝光，不少網友紛紛大讚，「感謝台積電感謝鴻海，德國製造德國直送，政府與企業一起合作的好結局」、「謝謝政府授權並協助台積鴻海，代表政府去採購疫苗與簽約」、「感謝總統堅持原廠製造、原廠標籤、直送台灣三個原則」、「謝謝小英總統及防疫團隊，謝謝台積電！台灣加油」、「感謝鴻海與台積電的努力和善心」。

不過也有許多網友抱持不同意見，質疑「政府明後年才洽購？這是空頭支票？快暈倒了」、「請問政府預算超前部署應幫全民採購的疫苗在哪裡？」、「那政府買的什麼時候到？」、「最早申請東洋跟現在鴻海及台積電一樣的管道，為什麼當初要擋？」、「民間都買得到妳買不到？」、「為什麼不一開始跟上海復興買，為什麼拖到現在，而且還要民間去買？」

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