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台積電、鴻海買1000萬BNT　蔡英文追加3000萬劑「次世代莫德納」

▲▼總統蔡英文感謝台積電、鴻海合買1000萬劑BNT，另政府也追加購買3000萬劑次世代莫德納。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文感謝台積電、鴻海合買1000萬劑BNT，另政府也追加購買3000萬劑次世代莫德納。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

台積電、鴻海合計採購1000萬劑BNT疫苗，總統蔡英文感謝各方的努力，也肯定行政院、指揮中心的努力，符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」三原則。另外，她也表示，明後年各追加購買1500萬劑莫德納次世代疫苗，以因應往後可能需求。

蔡英文表示，今天行政院宣布，台積電、鴻海/永齡基金會合計採購1,000萬劑BNT疫苗的專案，已經完成採購契約和捐贈契約的簽署。將會在取得疫苗後，捐贈給政府調度使用。

蔡英文說，感謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序。

她說，經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益。

另外，談到針對變種株調整莫德納的mRNA序列的次世代疫苗，蔡英文也指出，政府已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在明年、後年各追加購買1,500萬劑Moderna次世代疫苗，以因應往後可能的需求。

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