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賴清德、蘇貞昌卡郭台銘買BNT？　總統府：充滿臆測嚴重不實

▲賴清德、蘇貞昌出席工具機口罩國家隊感恩會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賴清德、蘇貞昌。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者黃巈禾／台北報導

有媒體報導，鴻海創辦人郭台銘為疫苗隱忍綠營「射暗箭」杯葛，直至深夜永齡仍守衛福部協商，且「民進黨派系有不同意見」背後的「始作俑者」為副總統賴清德系統及行政院長蘇貞昌系統人馬。對此，總統府發言人張惇涵回應，相關內容從未向總統府求證，充滿臆測且嚴重不實，總統府表達嚴正抗議，並要求更正。

張惇涵12日表示，在6月18日總統蔡英文與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音的會面中，蔡英文就已經有向郭台銘當面表達，所謂「民進黨派系有不同意見」的說法，完全是不實謠言，實際上，賴清德並未介入此案，對政府民間合作，共同爭取疫苗始終樂觀其成，絕不可能有所謂的刻意放話爆料，期盼社會各界勿以訛傳訛，避免傳遞錯假訊息。

張惇涵指出，在蘇貞昌統籌指示之下，行政團隊由羅秉成政委偕同中央流行疫情指揮中心，密集與台積電、鴻海/永齡基金會兩間企業商議，透過公私協力，可說是日以繼夜的努力，才能取得今日簽署採購及捐贈兩項契約的關鍵進展。行政院團隊所付出的努力，相信有參與過程的兩間企業代表，應有深刻感受。

張惇涵強調，6月18日當天，總統府即公開說明，在計畫推動過程中，許多的不實謠言，造成許多不必要的誤會，也對當事人有所傷害，直至今日，企業洽購疫苗捐贈案有進展，政府感謝各方的努力，各種不實傳言也可以到此為止。

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