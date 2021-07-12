中正紀念堂、國父紀念館13日開放　恢復三軍儀隊禮兵交接

▲國父紀念館採提前預約登記制，並實施分時段、分流方式入館。（圖／國父紀念館提供，下同）



記者許展溢／台北報導

因應中央流行疫情指揮中心宣布藝文場館適度開放措施，中正紀念堂、國父紀念館宣布，都將在明（13日）起，以「預約參觀、人流管控」低度活動方式對外開放參觀，兼顧防疫安全與提供文化藝術服務，歡迎民眾自即日起，以電話或網路方式預約。

中正紀念堂管理處表示，配合防疫政策，7月13日至7月26日微解封期間，每日開放4個時段預約參觀，分別為09：00-10：30、11：00-12：30、13：30-15：20、15：40-17：30，每個時段人數上限為100人，民眾可至本處官網首頁連結預約報名網址，或撥打預約專線：02-23431100轉1128、1122、1057、1097，將有專人提供預約登記服務。



管理處提醒，此段期間暫不提供導覽服務，穿戴式、觸控式之展示設施亦暫停使用；因應疫情，僅開放部分展場，包括多媒體人權主題常設展、「光透美學–玻璃藝術的無限可能」展覽、「3D視角・EYE TAIWAN展」、藝術燈箱及3D地貼-長頸鹿拍立得、蔣中正總統文物展視室、三軍儀隊交接等。

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▲國父紀念館宣布13日起微解封。



國父紀念館採提前預約登記制，並實施分時段、分流方式入館。每日分為4個時段，每個時段開放上限100位民眾預約入館參觀，分別為09:00-10:30、11:00-12:30、13:30-15:00及15:30-17:00，民眾可至預約網址，或撥打預約專線02-27588008轉545，預約擬參觀之時段。預約時間至前一日中午12時截止，如有剩餘名額則開放現場報名。

在將近一個月的停止開放參觀後，國父紀念館將在7月13日恢復大廳三軍儀隊禮兵交接，開放參觀展覽包括一樓史蹟東室「民主共和國之父-孫中山」、史蹟西室「孫中山與台灣」及二樓中山國家畫廊「麗水風華-張克齊七十回顧展」；該展精選精工畫作78件、畫稿22件、生肖紀念幣12枚及畫冊9本，涵蓋翎毛、走獸、家禽、家畜、花卉、蔬果等豐富題材，展期即日起至8月1日止。