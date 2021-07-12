兩廳院「堅持閉館」延長至7／26　節目累計取消1313場

▲兩廳院堅持繼續閉館，配合三級警戒延長至7月26日。（圖／記者林育綾攝）



記者許展溢／台北報導

配合疫情指揮中心宣布三級警戒延長，國家兩廳院公共區域關閉時間同步延長至7月26日，兩廳院指出，因應文化部目前提出的藝文場館防疫管理措施，積極與表演團隊合作，同時處理後續防疫措施。根據統計，兩廳院受閉館衝擊，所有各類節目已經取消了1313場。

不少場館明（13日）起都將微解封，兩天院繼續堅持延長閉館。根據兩廳院統計，自5月11日疫情升溫至今，兩廳院主辦及外租節目共取消158檔，261場，兩廳院營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」代售節目累計取消共計478檔，1052場，受影響表演團隊約300個，以上兩大項共取消了1313場。

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兩廳院藝術總監劉怡汝表示，警戒持續延長，兩廳院延長閉館，兩廳院將有限度的開放團隊排練與影音錄製外，也協助兩廳院餐廳籌劃預約外帶等服務。同時因應停演衝擊，兩廳院維持場地減免、售票系統佣金減收或免收的時間延長外，也提前啟動未來二年的製作研發計畫，同時積極籌備不同形式的節目演出，透過遠距、居家創作模式展開前期製作，希望研發經費有助於團隊疫情期間的營運。

▲兩廳院因閉館衝擊，節目累計取消1313場。（圖／兩廳院提供）



其中，受疫情影響而延期的新點子實驗場，維持創新與實驗的精神，將轉為全新企劃，預計7月下旬推出線上直播或錄播的帶狀節目。兩廳院整體投入3500萬元經費於製作深化與研發、數位觀演與製作孵化等多項計畫，「讓創作者維持創作動能，一起倒數重回劇場的時刻。」

另外，兩廳院表示，OPENTIX「雨天，我們撐傘—攜手支持團隊捐贈方案」， OPENTIX代售節目因疫情取消者，主辦單位皆可提出申請，提供觀眾將票款轉捐贈予節目主辦單位。截至今（12日），共64個團隊節目申請雨天撐傘方案，觀眾轉捐贈團隊合計1500張，約166萬元。此外，團隊也可提供匯款帳戶資訊供觀眾捐款支持參考。

劉怡汝表示，疫情期間，表演團隊即使面臨困境，仍紛紛推出線上節目提供居家觀賞，療癒不少戲迷，也讓居家緊繃的情緒得到安撫，顯得特別的珍貴，也讓觀眾更期待重回劇場。「雨天，我們撐傘」方案無論現金或信用卡購票都可將退票轉捐贈給團隊，便利性大幅提升，1500張票券捐款代表著1500名觀眾的心意，即使金額有限，對團隊都是很好的鼓勵。若票券轉捐贈時間截止，有意支持團隊的觀眾朋友，仍可夠透過團隊提供的帳戶資訊表達支持。