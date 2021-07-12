上半年暢銷書揭曉！《原子習慣》蟬聯冠軍　股癌《灰階思考》月賣破萬本

▲博客來公布2021上半年書籍暢銷榜TOP10。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

居家防疫讀書填滿休閒時光，今年上半年你看了幾本好書？網路書店近期陸續公布上半年書籍暢銷榜及圖書消費趨勢，不論是檢視財務規劃、提升自我能力或在家育兒需求，在三級警戒後，各年齡層均有長時間的閱讀需求，尤其是商業理財、文學小說、語言學習、心靈勵志、童書教具，成為熱銷前5大書籍類別。

博客來2021年上半年閱讀暢銷TOP10，商業理財書佔榜5席，最夯的「投資理財」與「成功法」熱潮延續至今年，《原子習慣》去年度閱讀暢銷榜、電子書榜雙冠軍，今年上半年持續熱銷超過3萬本，穩坐冠軍寶座。另外，上半年「股市投資」熱度屢創新高，大量學生、上班族加入小額投資族，投資理財書一舉入榜三本，分別為2、3、5名的《致富心態》、《投資最重要的事》、《灰階思考》，其中Podcast熱門節目《股癌》粉絲帶貨力強，《灰階思考》受30歲以下年輕讀者喜愛占比超過5成，一開賣就登上即時榜，創下單月賣破萬本記錄，目前仍占據中文新書暢銷榜冠軍。

▲談細微改變堆疊巨大成就的實證法則《原子習慣》，去年在書市很夯，今年持續熱銷，上半年就熱賣超過3萬本，不僅是博客來2021年上半年閱讀暢銷TOP1，也是momo商業理財暢銷書的人氣冠軍。（圖／博客來提供）

▲Podcast熱門節目《股癌》製作人謝孟恭的首本著作《灰階思考》，創下單月賣破萬本記錄。（圖／博客來提供）

上半年暢銷榜「心理勵志」類也有2本入榜，知名諮商心理師周慕姿新作《過度努力》，繼《情緒勒索》後第二度賣進暢銷榜拿下TOP8；角子《一個人，你也要活得晴空萬里》以Podcast節目獲得聽眾支持，進入TOP9。文學小說類業績成長超過4成，以日本文學大師村上春樹《第一人稱單數》為代表，位居TOP7，華文創作類型則有演而優則寫的柯佳嬿，以《再見少女》銷售緊追村上春樹成為上半年文學銷售亞軍。另外，社群明星等流量作者進場，也帶動20到29歲文學讀者較去年同期增加4成。

momo《上半年圖書消費趨勢報告書》也根據前5大熱銷類別，分享人氣書籍。首先，商業理財書銷量較去年同期翻倍成長，暢銷書關鍵字聚焦在「財富投資、行為改變」，火紅的《原子習慣》在上半年累積銷量近7,000本；銷量年增近7成的文學小說，其中新推出20週年紀念版的《哈利波特》中文版系列小說再掀購買潮，獲得該類別銷售冠軍；居家學習帶動語言學習書籍買氣穩健成長，以日文、英文為銷售主流，專為初學者設計的《日本語GOGOGO系列套書》及《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》就分佔人氣第1、3名，第2名則是適合給學齡階段幼童的《孩子的第一本作文心智圖》。

▲《哈利波特》是許多人共同的童年記憶，而20週年紀念版的中文版系列小說推出後，再掀購買潮。（圖／momo提供）

另外，居家防疫育兒需求提升，因應家長居家辦公無法長時間陪伴孩子，「套書式、橋梁書」兩大關鍵成家長鎖定目標，momo上半年童書銷量年增逾5成，政府宣布停課後日均銷售量更狂飆近1.5倍，童書教具TOP3人氣讀物包含《屁屁偵探》、《神奇柑仔店》、《小耳朵》。而在疫情之下，人們陷入緊繃情緒，心靈勵志書籍成平復心情的良藥，銷量年增近8成，「重視自我情緒、勇敢改變」為暢銷書關鍵字，《你可以生氣 但不要越想越氣》、《人生最大的成就 是成為你自己》、《被討厭的勇氣》為熱銷前3名。