宅閱讀助攻　博客來電子書預計年底推有聲書、影音課程

▲居家防疫助攻數位閱讀，帶動電子書使用人數。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情帶來零接觸商機，也帶動數位閱讀風氣，電子書不受購買時間與地點限制的便利性，讓宅在家又想看書的人願意嘗試，博客來統計電子書APP下載量較去年同期成長超過5成，會員閱讀總時數年增1.7倍，首購會員人數連續三年雙位數成長，海外業績也翻倍成長，另宣布7月推出電子書APP改版上線，預計年底再推出兩大服務。

為提升個人化數位閱讀體驗，博客來表示，電子書APP改版上線不僅推出全新首頁，還有4大改版重點，包括跨裝置整合、強化版個人書櫃、設計感介面、閱讀紀錄專區收納，讀者可依照閱讀習慣、喜好，新增自訂類別，也能透過篩選和排序功能，快速找到想要的書，並新增書籤、劃線色彩，字體、字級、行距、背景色自由配，還有隨框即搜、心得紀錄等功能，讓讀者深度使用管理書籍。另因應近兩年崛起的「聽經濟」以及「線上學習潮」，預計於年底推出「有聲書」、「影音．課程」數位內容新服務。

▲主題閱讀的深度任務，帶給讀者更生活化閱讀體驗。（圖／Readmoo 讀墨電子書提供）

Readmoo 讀墨電子書則是瞄準疫情期間的「廚藝」新需求，即日起至8/2推出料理閱讀任務及書展活動，超過千本料理與美食書籍，祭出兩本以上8折購書優惠，期間達成指定任務，只要完讀任兩本活動選書且總閱讀時間需超過100 分鐘以上，或是上傳料理照片/影片，將有機會獲得活動徽章與紅利點數。此外，也聯合瑪黑家居選物、上下游新聞市集、鮮食家、YOTTA 友讀、食力foodNEXT，推出多種好物折扣與抽獎活動。

Readmoo讀墨電子書從2013年推出「閱讀馬拉松」系列活動後，以「閱讀時間」為目標，激勵讀者閱讀各種主題書籍，多年下來，已成為最受讀者歡迎與關注的全站活動。為了持續深化閱讀社群的互動能量，今年開始推出質性閱讀任務，5月首推運動閱讀任務，7月則是料理閱讀任務登場，用不同於閱讀的深度任務，鼓勵讀者將書中的內容應用到更多生活領域。