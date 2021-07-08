　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

宅閱讀助攻　博客來電子書預計年底推有聲書、影音課程

博客來電子書（圖／博客來提供）

▲居家防疫助攻數位閱讀，帶動電子書使用人數。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情帶來零接觸商機，也帶動數位閱讀風氣，電子書不受購買時間與地點限制的便利性，讓宅在家又想看書的人願意嘗試，博客來統計電子書APP下載量較去年同期成長超過5成，會員閱讀總時數年增1.7倍，首購會員人數連續三年雙位數成長，海外業績也翻倍成長，另宣布7月推出電子書APP改版上線，預計年底再推出兩大服務。

為提升個人化數位閱讀體驗，博客來表示，電子書APP改版上線不僅推出全新首頁，還有4大改版重點，包括跨裝置整合、強化版個人書櫃、設計感介面、閱讀紀錄專區收納，讀者可依照閱讀習慣、喜好，新增自訂類別，也能透過篩選和排序功能，快速找到想要的書，並新增書籤、劃線色彩，字體、字級、行距、背景色自由配，還有隨框即搜、心得紀錄等功能，讓讀者深度使用管理書籍。另因應近兩年崛起的「聽經濟」以及「線上學習潮」，預計於年底推出「有聲書」、「影音．課程」數位內容新服務。

Readmoo 讀墨電子書（圖／Readmoo 讀墨電子書提供）

▲主題閱讀的深度任務，帶給讀者更生活化閱讀體驗。（圖／Readmoo 讀墨電子書提供）

Readmoo 讀墨電子書則是瞄準疫情期間的「廚藝」新需求，即日起至8/2推出料理閱讀任務及書展活動，超過千本料理與美食書籍，祭出兩本以上8折購書優惠，期間達成指定任務，只要完讀任兩本活動選書且總閱讀時間需超過100 分鐘以上，或是上傳料理照片/影片，將有機會獲得活動徽章與紅利點數。此外，也聯合瑪黑家居選物、上下游新聞市集、鮮食家、YOTTA 友讀、食力foodNEXT，推出多種好物折扣與抽獎活動。

Readmoo讀墨電子書從2013年推出「閱讀馬拉松」系列活動後，以「閱讀時間」為目標，激勵讀者閱讀各種主題書籍，多年下來，已成為最受讀者歡迎與關注的全站活動。為了持續深化閱讀社群的互動能量，今年開始推出質性閱讀任務，5月首推運動閱讀任務，7月則是料理閱讀任務登場，用不同於閱讀的深度任務，鼓勵讀者將書中的內容應用到更多生活領域。

ET快訊
看不懂微解封！醫1句話點破「打電話就對了」　美女律師14字神
健身房開放「幼兒園、補習班卻不行」　教育部曝原因
快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐
快訊／指揮中心同意復賽　中職目標7月13日開打
疫苗開打加速！　50至64歲7／16起預約
可以旅遊、健身卻不能上課！　補教業怒轟政府：玩樂比較重要？
胡歌爆上海秘婚！對象是小6歲女星　「圈內人皆知」只剩官宣
海地總統遇刺現場曝光　「身中12槍」從頭到腳都彈孔
台灣「天才童星」在韓國封影帝！　主演電影拚微解封上映

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯漢堡7／13開放內用採梅花座！廁所仍暫停使用

宅閱讀助攻　博客來電子書預計年底推有聲書、影音課程

激省42折起！肯德基7月優惠券代碼大全　現場點、網路訂餐都能用

餐廳可微解封！麥當勞、頂呱呱7／26前「仍禁內用、不開放廁所」

賣場微解封開放美食街！好市多不跟進「維持現狀」、家樂福6規定迎客

日本超搶手給皂機　美式賣場睽違一年再度引進！上次沒買到　把握機會手刀帶回家

夏季限定冰咖啡收服咖啡控老爸！Nespresso膠囊咖啡機「爸」氣優惠

樂於挑戰！從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅

首波限量600份！嵜本SAKImoto生吐司推「濃湯吐司箱」　超商就能買

感謝美國、日本、立陶宛捐疫苗！超商推3款特製版限量口罩

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

摩斯漢堡7／13開放內用採梅花座！廁所仍暫停使用

宅閱讀助攻　博客來電子書預計年底推有聲書、影音課程

激省42折起！肯德基7月優惠券代碼大全　現場點、網路訂餐都能用

餐廳可微解封！麥當勞、頂呱呱7／26前「仍禁內用、不開放廁所」

賣場微解封開放美食街！好市多不跟進「維持現狀」、家樂福6規定迎客

日本超搶手給皂機　美式賣場睽違一年再度引進！上次沒買到　把握機會手刀帶回家

夏季限定冰咖啡收服咖啡控老爸！Nespresso膠囊咖啡機「爸」氣優惠

樂於挑戰！從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅

首波限量600份！嵜本SAKImoto生吐司推「濃湯吐司箱」　超商就能買

感謝美國、日本、立陶宛捐疫苗！超商推3款特製版限量口罩

貿協與印尼吉沛特區簽訂MOU　台印共創未來新供應鏈

中職可以復賽　但賽程還未敲定：需各地政府同意

陳時中秀「精美2圖卡」打臉柯文哲　鄉民超無言：3+11會議紀錄生不出

群聯6月營收51.23億元　疫情衝擊的產能有望Q3恢復

對抗新冠猝死　微軟、工研院、台大醫院推「血氧即時監測平台」上線　

地震也叫不醒！爸狂搖「昏睡憨柴」沒反應　網聽到本名瞬間懂了

東奧奪牌目標超越上屆1金2銅　體育署期待締造史上最佳

只顧降溫度！台電曝「室內機位置超NG」一堆人都錯：難怪不會冷

回應陸委會「涉港報告」　國台辦：斬斷民進黨當局伸向香港黑手

監視器畫面曝！他騎機車郵局寄信「貫穿落地窗」　全場大驚呆

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

只有4天！36元爽喝超商大杯冰拿鐵

麥當勞7／26前仍禁內用、不開放廁所

居家防疫期間料理魂大爆發！

賣場微解封開放美食街！好市多不跟進

1元爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品

全家私品茶經典仙女紅茶又來了！

42折起！肯德基7月優惠券一次看

超搶手給皂機睽違一年再度引進

有牛排堡！速食店連19天買1送1

「寶可夢」醫用口罩12款　第一波7/7全台限量開賣

超商人氣冰品只要1元、咖啡買1送1

肯德基首度推出韓女團WDZY包裝盒

超商限時1天「咖啡買6送6」

更多熱門

相關新聞

網路書店夏日折扣來了　暢銷書便宜買

網路書店夏日折扣來了　暢銷書便宜買

三級警戒期間，不少人選擇用「閱讀」來填滿居家防疫的休閒時光，除了文學小說有一定的讀者基本盤，上班族利用時間檢視財務規劃，帶動商業理財書籍持續熱銷，家長則是對於童書類分齡閱讀需求爆增。現在暑假來臨了，針對不同閱讀需求，網路書店相繼展開夏季書展活動，祭出暢銷書折扣、新書現折、送折價券等好康，省錢一次補滿家中書庫，在家防疫不無聊。

年度最大童書展　打造宅家育樂營

年度最大童書展　打造宅家育樂營

上半年最優惠「曬書祭」　最低價69元起

上半年最優惠「曬書祭」　最低價69元起

嘉市圖5000冊電子館藏免費暢讀

嘉市圖5000冊電子館藏免費暢讀

町田啓太溫柔寫真秒入坑！

町田啓太溫柔寫真秒入坑！

關鍵字：

網路書店數位閱讀電子書博客來Readmoo 讀墨電子書有聲書

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三級到726！20個場所適度鬆綁

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

小甜甜遭爆月花20萬！發聲明喊告：唬爛造假

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面