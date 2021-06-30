博客來年度最大童書展打造宅家育樂營　誠品免運半日送擴大區域

▲搶攻暑假兒童商機，博客來推出「兒童暑期閱讀」書展。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接暑假，博客來舉辦「兒童暑期閱讀」書展，同步公開類型暢銷榜，滿足孩子暑假閱讀需求，同時觀察到遠距上課帶動童書類整體業績成長超過8成，其中遊戲書、兒童故事/小說、橋樑書買氣更是翻倍成長，家長陪孩子宅在家防疫，「親子共讀」成為時下最夯的育兒選項。

博客來指出，疫情期間童書成長最多的三大類，兒童小說類由暢銷系列《神奇柑仔店》、《穿越故宮大冒險》及《科學偵探謎野真實》稱霸；適合幼稚園大班到國小中年級閱讀的橋樑書，以日本著名兒童繪本《屁屁偵探讀本》與賴馬的《君偉上小學》分占暢銷榜；兼具「遊戲」與「閱讀」的遊戲書，像是《野貓軍團去郊遊貼紙遊戲書》、《知識大迷宮》都是近期選購重點。此外，童書類業績當中占比高的圖畫書與科普百科類成長幅度也有3～4成，如生動的漫畫故事穿插豐富資訊的知識漫畫《漫畫大英百科》很受歡迎。

▲遠距上課帶動童書類整體業績成長。（圖／博客來提供）

看好暑假兒童商機，博客來推出兒童書展，精選暑假課外讀物，分齡選讀推薦，包含適合3～8歲閱讀的暢銷繪本、中低年級橋樑書、兒童故事小說、大人也愛的輕科普等，參展品項超過萬種，最低5折起，因應居家學習需求，首波主打貼紙、迷宮、立體機關、益智桌遊、STEAM，5種讓人怦然心動的遊戲書。

誠品書店將於7/6與新經典出版社合作舉辦《十月終結戰》線上談書會，邀請知名作家張國立及新經典出版社總編輯葉美瑤對談，線上報名即可參加連線講座。此外，誠品信義店試行免運費「半日送」，活動首日即有讀者下訂文學套書，也有不少購買文具、零食、甚至下廚必備的白米等，為服務更多人，誠品決定擴大運送區域至雙北18個區，包括台北市士林區、新北市新莊區、三重區等，並延長活動日期。

▲曾獲普立茲獎的美國作家勞倫斯萊特推出長篇小說《十月終結戰》，描寫一場襲捲全球的疫情危機。（圖／誠品提供）

中華動漫出版同業協進會宣布今年將與蝦皮購物攜手合作「線上漫畫博覽會」，活動預計於8/7～8/31登場，點開蝦皮官網及APP首頁進入線上漫博活動專屬頁面，限定優惠券、消費免運日、精選動漫大廠及熱門作品一次滿足，還有每週五的動漫直播狂歡時段，讓動漫愛好者在家也能逛展。此外，也同步授權台灣漫讀BOOK☆WALKER於7/23舉辦「2021電子書漫畫博覽會」，搶先曝光首賣電子書及各大出版社人氣作品專區，為暑期動漫慶典拉開序幕。