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微解封出門注意！屏東市公布10大易肇事路口　測速「桿王」出爐

▲微解封，屏東警分局加強10大肇事路口取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局加強10大肇事路口取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應疫情三級警戒微解封，屏東警分局交通大執法，公佈屏東市10大易肇事路口及機動式測速取締地點 呼籲用路人小心慢行，確保用路人交通安全。

▲微解封，屏東警分局加強10大肇事路口取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲微解封，屏東警分局加強10大肇事路口取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東警分局為降低各類交通事故發生率，全力分析交通事故肇因及探討策進作為，列出屏東市2021年10大易肇事路口供民眾參考，並將加強機動稽查取締作為，籲請用路人行經這些路口時務必減速慢行，注意左右來車。

警方統計1-6月交通事故資料，以屏東市區以建國路與復興路口發生19件車禍為最多，建國路與清進巷口18件次之，其餘依序為自由路與民生路口16件、勝利路與中正路口15件、建國路與和生路口15件、民生路與仁愛路口13件、大溪路與建國路口12件、民和路與民生路口12件、自由路與中正路口10件、民族路與中山路口10件等，這些路口均是屏東市區車流量龐大的重要路口。

而警方取締超速件數，以屏東市台27線61公里處(復興南路二段往屏東市方向)共取締3542件為最多；其次為萬丹鄉屏188線15K處(萬順路二段東西雙向)取締2089件次之；第3則為屏東市屏189線8.2K處(環河路南北雙向)取締1164件，其中最需注意的是，萬丹鄉萬順路二段(即臺88快速道路橋下路段)，因109年度發生多起A1類死亡車禍，經多方路權單位共同會勘研討後，業已變更速限為50公里，籲請民眾依速限行駛，以策安全。

而為呼應疫情微解封，屏東警分局將於7月12日至16日執行交通大執法，請用路人務必遵守交通規則，並持續針對易肇事路段進行道路工程改善以及增加執法能量，以期降低交通事故發生。

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