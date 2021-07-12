疫苗登記首輪今下午5時截止　六大重點一次看「前三輪只有AZ」

▲中央預約系統的疫苗7月16日開始施打。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」正式上線至今，中央流行疫情指揮中心統計已逾246萬人完成意願填寫，人數持續增加中，「意願登記」選項將在今（12日）下午5時進行第一輪結算，若符合資格也想盡快打疫苗的人要把握時間，以下整理六大常見問題。

一、現在誰可以登記「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」？

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目前已開放至全國50歲以上，即民國60年（含）以前出生者，以及18歲以上第9類具高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者。重大傷病者依健保卡註記或重大傷病卡為主。

二、登記完後最快何時能預約，實際接種時間為何？

7月12日下午5時截止登記，之後進行第一輪結算，並自7月13日開始至7月15日，會以「1922傳送簡訊的方式」通知符合資格的登記民眾，收到1922寄送的簡訊後才能進行預約，其餘未收到簡訊的民眾，將會在後續確認符合資格後，同樣以簡訊形式通知。

實際接種時間最快7月16日開始進行，但注意前三周僅限施打AZ疫苗，因此勾選莫德納疫苗者確定不會在7月13日至15日間收到簡訊。

三、已完成意願登記但想改選AZ疫苗，還能夠在結算前補修改嗎？

登入「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，點選「修改登記」，即可更改成勾選AZ疫苗。

四、不同疫苗廠牌的施打時間？

行政院政務委員唐鳳已明確表示，自7月16日開打以後，首三輪都會是AZ疫苗，沒有其他疫苗，要等到第四輪開始才會接種莫德納疫苗。一輪時間約是一周，不過全國第一輪時間可能只有6天。

五、各縣市分配疫苗劑量不平均？

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」上線後，各縣市長均鼓勵民眾盡快上網登記，基隆市長林右昌更喊話「預約的人多，撥下來的疫苗就多。」對此，指揮中心發言人莊人祥證實，各縣市疫苗配發原則，將依照意願登記數量和縣市施打疫苗量能為原則，「想打得愈多，分配數量就愈多。」

六、各縣市也有各自的疫苗預約系統，中央也推出預約系統後，會不會「打架」？

7月16日以前以地方縣市系統預約為主，中央預約系統7月16日才正式開打，因此當天是第一次換軌，未來原則上以中央預約系統為主。