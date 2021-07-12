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快訊／德國證實了！BNT執行長：提供台灣疫苗「歐洲工廠生產」

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲BNT執行長證實將提供台灣疫苗。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA 新冠疫苗。

對此，BNT首席執行官吳沙忻（Ugur Sahin）表示，「我們很高興看到復星醫藥與BioNTech共同研發的疫苗能為台灣疫情防控發揮積極作用。我們將與合作夥伴緊密合作，早日為台灣提供安全有效的疫苗，維護台灣同胞的生命健康，幫助他們的生活早日回到正軌；疫苗由歐洲工廠生產的新冠疫苗，同時，我們將持續評估該疫苗應對新增新冠病毒變異毒株的效果」。

原文：
Ugur Sahin：「We are glad to see that the vaccine co-developed by Fosun Pharma and BioNTech can play a positive role in the prevention and control of the epidemic in Taiwan. We will work closely with our partners to provide safe and effective vaccines to Taiwan at an early date, safeguarding the lives and health of Taiwan compatriots, and helping their life getting back on track as soon as possible；The doses are manufactured in Europe, and BioNTech will continue to evaluate the vaccine for use against additional variants of concern」。

台積電和鴻海也於今（12日）發布重訊。

台積電指出，這次捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等)，受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。

台積電指出，本捐贈因屬重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，將提本公司董事會追認。

鴻海表示，這次與永齡慈善社會福利事業基金會（簡稱永齡基金會）共同捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理費用與保險)。

其中，鴻海不超過約美金1億500萬元(約合新台幣29.億元)，永齡基金會不超過約美金7000萬元（約合新台幣19.6億元），受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。

鴻海表示，本捐贈因屬重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，將提本公司董事會追認。

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