85歲婦向5子女請求每月3萬元撫養費　月收入22K遭駁回

▲高雄一名85歲的鄒姓婦人，向5名子女請求每月3萬元的生活費用，其聲請卻遭到法官駁回。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名鄒姓婦人因年邁無法工作，加上先前曾聘請看護，看護費用過於高昂，無力負擔而導致生活困苦，對5名子女提告，要求每月給付3萬元的生活費。高雄地方法院審理後，卻認為鄒婦現階段並沒有聘請看護，且領有遺眷與老農津貼等共2萬2000餘元，認為已超過高雄每人每月最低所需生活費，足夠她生活，駁回其聲請。

85歲的鄒姓婦人和丈夫育有3女2男，21年前丈夫過世後，獨自一人將5名小孩拉拔長大，待小孩長大離家後，僅剩一名鄒姓女兒每周會前往探視，不過近年因身體狀況不佳，多次進出醫院，候聘請看護照顧，不過由於無力負擔看護費用，後便不再聘請看護，並向5名子女提告，要求每月給付3萬元的生活費用。

庭審時，鄒婦的5名子女，除一名黃姓女兒未出庭外，其餘2名女兒皆同意給付鄒婦每月生活費，而剩下的兩個兒子一個說自己擔任臨時工，生活不穩定，經濟能力有限，每月僅能給付1800元的生活費；一個說自己因病無法工作，目前以打零工與資源回收為業，無法維持生活且無謀生能力，無力撫養鄒婦。

高雄地院審理後查出，鄒婦因有國軍遺眷身分與老農津貼等，每月可領到含眷補費等約2萬2千餘元，已超過高雄市每人每月最低生活費13099元甚多，再加上鄒婦目前所住的房子在2個兒子名下，不需負擔房租費用。

至於鄒婦主張先前因聘請看護，費用高昂無力負擔等，其所積欠的40萬元看護費用，已由鄒姓女兒清償完畢。庭審時，鄒女曾主張鄒婦每月生活費約為3萬元，因身體健康狀況所需而需聘請看護，導致生活費用大增，不過在鄒婦停止聘請看護後，其生活費用已大幅減低。法官認為，鄒姓女兒若真的有為鄒婦待償看護費用40萬元，是否須向其他兄弟姐費請求償還等，非本案所求，認為鄒婦每月所領2萬餘元津貼已夠維持最低生活所需，難認定不能維持生活而有受扶養必要的程度，駁回其聲請。

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