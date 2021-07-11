遠雄人壽助弱勢投保！推微型保險6年　承保人數破萬

▲遠雄人壽助弱勢投保！微型保險推廣6年，承保人數破萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

疫情危機未減，喚醒不少民眾的保險意識，但台灣仍有許多弱勢民眾因經濟困境無餘力投保，遠雄人壽表示，至今已為全國30餘所機構提供微型保險捐助方案，推廣6年累計承保人數逾萬人，捐贈保費逾300萬元。

遠雄人壽響應主管機關政策推動弱勢微型保險，多年來以捐贈保費之公益型式持續進行推廣及扶助，贊助單位偏重非都會區、社會扶助資源相對缺乏之中小型社福機構，至今已為全國30餘所機構提供微型保險捐助方案，服務對象涵蓋罕病病友、癌友、身障失能者、犯罪被害者、受暴婦女、經濟弱勢及特殊境遇家庭成員、家庭照顧者、長者等對象，其中7成投保單位為身心障礙機構，且不乏僅有數十人之偏遠小型社福機構，以保險本業全面向守護弱中之弱。

遠雄人壽秉持普惠金融精神及公平待客原則，積極推廣微型保險公益捐助方案，由總經理領軍成立跨部門服務小組，透過內外勤人員親自查訪轉介需求單位、主動拜訪社福機構、精簡投保文件，便利社福機構弱勢投保，以提高其生命保障範圍為首要目標，微型保險公益捐助方案推廣6年來，累計承保人數逾萬人，捐贈保費逾300萬元，保險保障金額逾45億元。

弱勢扶助不能因疫情停下腳步，遠雄人壽強調，除了持續關懷身障者及其家庭，捐贈微型保險、舉辦家庭照顧者喘息服務、贊助偏鄉弱勢學童身障愛心餐盒，亦透過線上公益小舖平台持續媒合身障手作好物供消費者選購，期盼集結眾人之力在逆境時給予即時溫暖的力量，善盡保險專業回饋社會，實踐企業社會責任永續價值。

因應新冠疫情嚴峻之際，許多民眾於居家防疫期間有保單相關服務或理賠上的需求，但又擔心外出風險，為維護保戶的權益及健康安全，元大人壽透過數位及多元化服務管道與啟用「因應疫情保單服務從優措施」，協助保戶得到更快速便捷的保險服務，同時也讓受疫情影響的保戶獲得實質協助，安心渡過此一艱難時期。

首先，針對受疫情影響之保戶，元大人壽除提供「續期保險費緩繳」、「保險單借款利息展延」、「保單借款紓困專案」外，在理賠給付方面，更提供從優措施，包括「醫院確診須入住院治療，卻因醫院滿載而改以門診治療者，比照住院給付」、「負壓病房治療期間比照加護病房給付」、「法定傳染病之免責」及「醫院確診卻因醫院滿載而轉往防疫旅館、檢疫所進行治療者，放寬給付」等措施。

疫情期間元大人壽更推動零接觸，以強化數位及多元管道服務之推展，例如網站、視訊、電話、傳真等，針對保戶的各種需求提供即時服務。客戶若有投保、契約變更或理賠之需求，疫情期間可不出門直接致電客服專線，以視訊、傳真或提供影像等方式辦理；亦可透過元大人壽官方網站之保戶園地線上辦理。此外，更配合防疫政策調整投保體檢措施。

為提高保戶服務之效率與便利性，元大人壽自去年起加入「保全／理賠聯盟鏈」作業平台，保戶透過此平台申請保單變更或理賠，即享有「單一申請、文件互通」的一站式服務。

另外，在理賠聯盟鏈方面結合「保險理賠醫起通」功能，目前已有多家醫療院所合作，保戶只需授權並透過線上申請理賠，平台即會自動將診斷證明等醫療文件轉送保險公司，大幅簡化理賠申請之流程與時間。