正妹女大生瘋韓劇揪2妹進私校　老爸噴15萬學費苦笑：被排擠

▲呂家三姐妹一起同念文藻，大姐呂采蒨（中）老二呂采宸（左）老三呂采佩（右）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

雖然一開學就得要噴掉15萬，不過這個老爸還是樂透了！從軍聞社退休的前高雄分社主任呂世民有三千金，這三位姐妹花從小不但感情好，現在就連唸書也都考進了同一所學校文藻外語大學，全部唸語文科系，讓老爸笑得合不攏嘴，不過愛看韓劇的三位姊妹花都會用簡單的韓語跟媽媽來對話，老爸只好苦笑：「被排擠了。」

呂世民有三千金，近期傳出喜訊，就是三個寶貝女兒都念文藻外語大學，老大呂采蒨今年20歲，4年前先進到文藻外語大學念五專部英文科，回想當初就是聽了一名文藻校友的阿姨建議，選擇進入這所學校唸書，歷經4年的學習，她覺得「語言拉近了國與國、人與人之間的距離和情感」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呂家三姐妹一起同念文藻，大姐呂采蒨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲呂家三姐妹一起同念文藻，二姐呂采宸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲呂家三姐妹一起同念文藻，小妹呂采蒨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

或許是經常分享在學校裡頭的學習經驗，讓兩個妹妹、19歲的呂采宸以及16歲的呂采佩都一起進入了文藻唸書，呂采宸是今年首度招生的東南亞學系大一新生，她說：「或許這是我們三姐妹，上輩子結下的手足情、姊妹緣，除了有著共同的童年生活記憶，如今還能穿著相同的文藻校服，哼唱文藻校歌，一塊學習成長」。

另外，16歲的小妹呂采佩是五專部日文系一年級學生，談到自己的兩位姊姊在同一所學校唸書，她表示，三姊妹有著自己所屬的學習語言，相信未來將迎接精采萬分的「多種語言文化家庭新生活」。

呂家有女初長成，三個一起念語言大學，對老爸來說坦言是經濟壓力，呂世民說：「老二，今年高中畢業剛考上，註冊單剛來55000元左右，不含書籍、校服等等，大的也差不多，小的屬12年國教，註冊費省一些」，算一算大約也要近15萬，他只能苦笑：「所以還要再打拼」。

▲呂世民表示因為不懂韓語，所以被家中的老婆跟女兒們排擠 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於女兒們都念語言學校，未來會不會嫁給外國人？呂世民笑說：「嫁阿斗仔機率挺高的，她們三個帶著媽咪，多年前就迷上韓劇，她們常用簡單的韓文對話」，言外之意似乎是他不懂韓語就被「排擠」，提早過「孤單老人」生活，呂世民則以慈父的微笑回答這個問題。