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蘋果iPhone 13實機搶先看！「三大改變」曝光　鏡頭大一圈

▲▼鏡頭大一圈！蘋果新 iPhone 實機 3 項外觀差異曝光。（圖／翻攝自「Appleinsider」）

▲iPhone 13（上層）和iPhone 12（下層）對比。（圖／翻攝自「Appleinsider」）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果iPhone 13系列將於秋季登場，外國媒體搶先曝光iPhone 13全系列模型機，外型上除了尺寸和iPhone 12一樣，主要可見三大不同。

「Appleinsider」9日報導秀出他們從管道取得的模型機，包括5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13和iPhone 13 Pro，以及6.7吋的iPhone 13 Pro Max，而「iPhone 13」系列名稱只是暫定，因為參照以往除了iPhone X以外，蘋果的命名邏輯偏向如此。

報導比較新一代機和iPhone 12系列，表示這次並未看到太多的外部硬體變化，主要是著重於性能、相機功能和其他獨特的功能，還有每隔幾年就會進行重大更新的設計。

▲▼鏡頭大一圈！蘋果新 iPhone 實機 3 項外觀差異曝光。（圖／翻攝自「Appleinsider」）.

▲iPhone 新一代機瀏海位置不同。（圖／翻攝自「Appleinsider」）

剪去瀏海

如此前報導所說，新iPhone的瀏海上移，原先距離手機上緣邊框仍有一段距離的聽筒，現在變成上緣直接貼齊，自拍鏡頭也稍微上移，並留在聽筒右側。不過模型機並沒有實際螢幕顯示，因此瀏海上移後是否有確實加大螢幕空間，仍有待確認。

鏡頭變大up！up！

模型機全系列皆可看到鏡頭有不同改變，而且iPhone 13 mini和iPhone 13的2顆鏡頭，會比前一代機占用更多空間，位置也會變成斜對角；iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max最大的升級便是鏡頭，模組相較此前更大一號，相較前一代3顆鏡頭同大小的設計，這次採用的是2大1小，推測應是感光元件和鏡頭規格一起升級了。

▲▼鏡頭大一圈！蘋果新 iPhone 實機 3 項外觀差異曝光。（圖／翻攝自「Appleinsider」）

▲新機側邊按鍵位置可能會改變。（圖／翻攝自「Appleinsider」）

音量鍵下調

iPhone 13的音量鍵、靜音鍵將會下調，Sim 卡槽則是稍微上調，按鍵彼此距離變得更為集中。不過報導指出這項改變只有在iPhone 13上能看見，其餘3款模型機的按鍵位置都維持原樣。

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