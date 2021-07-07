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iPhone 14全系列「螢幕大升級」6年來最期待！　新機拿掉1設計

▲▼ iPhone 14全系列「螢幕大升級」6年來最期待！　新機拿掉1設計 。（圖／翻攝自MacRumors）

▲傳言iPhone 14全系列將會提高螢幕更新率，新款螢幕設計也會捨去瀏海 。（圖／翻攝自MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果2022年將推出的iPhone 14，預期會是iPhone X以來改變最大的新機種，並將為全系列的螢幕更新率從iPhone 12的60Hz提升至120Hz，屆時螢幕更新更快，用戶滑起手機的使用經驗更順暢。蘋果將這項技術稱作ProMotion，而今年即將推出的iPhone 13Pro／Pro Max，預期會率先加入120Hz螢幕更新率。

蘋果的ProMotion目前主要搭載在iPad Pro上，最新的iPhone 12全系列仍只搭載60Hz螢幕更新率，市面上多數Android旗艦手機均已升級至120Hz螢幕更新率，更有配合支援144Hz螢幕更新率的電競手機存在，蘋果的「翻新」算是落於人後。

螢幕更新率規格愈高，意味畫面更新愈快，使用經驗更流暢無阻，近來外媒已廣泛報導蘋果即將在iPhone 13的部分機款上搭載120Hz螢幕更新率，但只針對高端機種如iPhone 13Pro／Pro Max，蘋果將使用三星LTPO面板支援，其餘如iPhone 13／mini則會採用LG的LTPS面板，繼續採用60Hz螢幕更新率。屆時這方面蘋果將仰賴LG，而The Elec的報告指出，LG明年可能有新生產線，專門支援生產120Hz螢幕更新率的面板。

事實上，2020年便有iPhone 12Pro／Pro Max要採用120Hz螢幕更新率的傳聞，一說認為是因蘋果無法解決高螢幕更新率影響續航的問題，再加上得控制首款5G iPhone成本，最終仍沿用60Hz。

iPhone 14被譽為是iPhone X以來最大躍進值得期待，除了120Hz螢幕更新率之外，瀏海也可能拿掉，改採挖孔螢幕設計；分析指出蘋果很可能會走上這條路，因為自iPhone X以來歷代手機變化均是電池容量加大、續航力提升和鏡頭的升級，因此蘋果若想有新意，提高螢幕更新率就會帶動螢幕設計的改變。而今年即將推出的iPhone 13，整體設計外觀目前看來，與前作並無太大改變，預期將延續硬體升級，提供更多或是換新特殊色。

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