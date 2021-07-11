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暴力前夫肉搜傳訊「下跪不然就打！」　前妻嚇壞求助法院下場曝

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲蔡男違反保護令，傳訊息給前妻「破麻...給我跪在大廳十分鐘，不然我見你就打，見車就砸...」。（示意圖／CFP）

記者游宗樺／台中報導

台中一名男子日前與妻子離婚後，因家暴被對方聲請保護令獲准，但男子違反禁制令，查出前妻台中的聯絡方式後，傳訊息給她恐嚇「破麻...給我跪在大廳十分鐘，不然我見你就打，見車就砸...」等語，前妻心生畏懼報警，全案經台中地院審理後，依照違反《家暴法》判處男子拘役30天，全案得易科罰金。

檢察官指出，蔡男與黃女離婚多年，2人事後卻仍糾纏不清，蔡男因對黃女施暴，在2019年3月7日被高雄家事法庭裁准核發保護令，禁制項目包含不得對前妻施以身體、言語、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法的侵害行為。

不料蔡男完全不甩保護令，在保護令核發的同年4月9日清晨6時許，蔡男發訊息給在台中的黃女，提到「破麻、我要跟你算一算....你來店裡砸我櫃臺這條...給我跪在大廳十分鐘，這條我就算了，不然我見你就打，見車就砸...我如果沒討回來，我死後會...無葬身之地離開台中，不然見人就打，見車就砸」等語句，違反法院所裁定的禁制行為。

全案經台中地院審理，蔡男當庭認罪，法官考量他未與對方和解，依違反《家庭暴力防治法》判處蔡男拘役30天，得易科罰金1天1000元計，全案仍可上訴。

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