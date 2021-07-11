3500買菜只能「買這些」　網嘆：菜價貴到離譜

▲網友PO出自己花了3500買了這些菜。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）



記者林彥臣／綜合報導

最近菜價上漲有感，加上疫情的關係，更讓民眾採購時不敢貨比三家，就連藝人曹西平就發文直指，買到1顆200元的高麗菜，也引發網友熱論。還有網友在臉書社團上，PO出自己買菜的照片，感嘆「3500就沒了」也讓許多網友感同身受。

根據網友在臉書社團《家常菜》發布的照片，購買的食材大致包括一顆小西瓜、一個高麗菜、幾包菇類、一把花椰菜、一包厚切鮭魚、蔥、菜豆、小黃瓜、青江菜、一袋葡萄、一盒雞蛋、一包米、一串香蕉、一包肉、2包韓式泡麵。

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網友對此留言表示，「3500……有給他貴」、「看得我都不敢買菜了」、「最近菜很貴，吃外面真的比較划算」、「氣候問題，農作物沒成不好，當然就貴了，那有些進口的菜卡在貨櫃問題，當然就貴了」、「這陣子菜價真是貴的離譜！政府相關單位應該查一查了！這裡面是不是有菜蟲呢！」

但也有網友認為，「有魚有一大包肉這樣算便宜了！」、「魚肉米泡麵水果2樣蔬菜等等還好」、「3500以現在的菜價，真的買不了多少貨喲！」、「因為你沒把肉跟魚拍出來，才感覺沒買什麼。但那一包肉應該重量很足啊」、「看標題真的嚇死／傻眼！可是認真看了圖片、數一數、算一算、以我煮飯快20年的經驗、以現在的情勢／行情來說其實不貴！」。