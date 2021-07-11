老婆大人規定「免洗餐盒怎麼丟」　引網友論戰　環保署給了答案！

▲網友被老婆要求清洗免洗餐具後，才能回收。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）



圖文／鏡週刊

近年環保議題備受重視，有名網友被老婆要求用洗碗精清洗免洗餐盒後，才能進行回收，讓他十分不習慣，對此有網友認為「餐盒算一般垃圾」，但也有人表示「把餐盒清洗乾淨，還是可以進行回收」，而根據環保署資料顯示，廢紙餐盒（杯、盤、碗）因材質特殊，所以不能與廢紙一起回收，應單獨歸類為「廢紙容器類」，避免增加回收成本。

網友6日在臉書社團「爆廢公社二館」表示，結婚前他用完免洗餐盒後，會直接當作一般垃圾丟棄，婚後老婆卻要求務必先用洗碗精洗淨餐盒，並在晾乾後才能回收，讓他很不習慣，不禁詢問「有沒有人像我家這樣？」

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貼文曝光後，有網友表示「回收垃圾車是不收紙便當盒的」「這種餐盒要丟一般垃圾啊！」「因為成本問題，很多都是回收完直接丟掉」，但也有網友認為需要進行回收，留言表示「我會用水沖，就盡量做好分類」「餐盒可以回收啊，不收都是因為沒有洗乾淨」「會用洗碗精洗乾淨晾乾再丟，不想垃圾桶有異味。」

原PO事後補充，如果將免洗餐具清理乾淨，會比較容易回收，相關單位應該多加推廣，因為留言處有高達8成的網友沒有這樣的習慣，讓他不禁好奇「是不是只有少數民眾才會這樣做？」

根據環保署的資料顯示，廢紙餐盒（杯、盤、碗）不能與廢紙一起回收，而應歸類為「廢紙容器類」，因為廢紙餐具為了防水及油漬，業者會於表面塗上聚乙烯（polyethylene，PE）或以浸臘處理，回收後送到專業的廢紙容器處理廠，而回收之塑膠膜可再利用。

若「廢紙容器類」和廢紙混在一起回收，送到一般紙廠處理，分離後的塑膠膜會被認定是垃圾，將送到焚化爐或鍋爐回收熱能，增加紙廠廢棄物處理成本，因此確實做好垃圾分類工作，將可減少廢棄物產生，增加回收處理的效能。



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