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拜登簽署行政命令「打擊大企業壟斷」　促政府取締各種反競爭

▲▼美國總統拜登簽署行政命令打擊企業壟斷。（圖／路透社）

▲美國總統拜登簽署行政命令打擊企業壟斷。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統拜登今天簽署一項包羅廣泛的行政命令，以促進美國經濟內部的競爭，並敦促政府各部門取締從農業、製藥到勞工等各領域的反競爭行為。

如果這項命令得以貫徹，將有助於降低美國民眾的網路使用成本以及讓航空公司就行李延誤退費等。

這項行政命令指示反托拉斯機構聚焦於勞工、醫療保健、科技和農業等領域上。反托拉斯機構要解決的一連串問題已經惹惱消費者，在藥價這個問題上甚至已經讓一些人破產。

拜登在白宮簽署儀式中說：「我們不再容忍壟斷企業的過份行為，不會再有導致大規模裁員的不良合併作法，也不再使勞工和消費者遭遇物價上漲和選擇減少的問題。」

拜登點名一些領域，許多反壟斷倡導人士認為這些領域價格過高、工資被壓低或新企業被排除在競爭之外。他說：「我可以非常清楚地告訴大家，沒有競爭的資本主義不是資本主義，而是剝削。」

白宮表示，自1970年代以來，新企業成立的速度下降將近50%，因為大企業使擁有好構想的美國人難以進入市場。

拜登的矛頭對準眾多產業中的壟斷企業，這項行政命令包括72項他希望10多個聯邦政府部門執行的措施。

白宮援引華府反壟斷組織美國經濟自由項目（American Economic Liberties Project）的研究指出，缺乏競爭造成工資低下，估計每年美國家戶收入中位數因此減少5000美元（新台幣14萬元）。

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