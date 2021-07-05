香港中聯辦：反中亂港勢力未死心　有人「披法律專業外衣」亂港

▲香港舉行七一升旗典禮。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦副主任陳冬5日表示，《香港國安法》的實施，實現了香港「由亂轉治」的重大轉折，但反中亂港勢力仍未死心，有團體或個人「披著法律專業外衣」進行亂港活動，說明全面落實國安法任重道遠。

陳冬在《香港國安法》法律論壇上指出，一年來，修例風波期間的街頭暴力不再肆虐，社會秩序得到恢復，代表國安法是維護香港整體利益及市民福祉的定海神針。

陳冬提到，反中亂港勢力仍未完全死心，個別極端份子仍一意孤行，甚至製造「孤狼式恐襲」，一些別有用心的人竟然明目張膽美化暴力行為。

陳冬說，有團體或個人「披著法律專業的外衣」，從事亂港活動，同時有外部勢力肆意干預香港事務，說明全面落實好國安法，任重道遠，還有很多工作要做，「堅定支持特區政府嚴正執法，希望社會各界珍惜當前來之不易的局面，確保一國兩制行穩致遠。」

大陸駐港國安公署署長鄭雁雄也在論壇上表示，香港維護國家安全是「中華民族偉大復興進程中絕不能退讓的一線」，2019年反修例風波中的香港，已令國家主權、安全和發展利益面臨嚴重威脅，香港根本利益面臨嚴重破壞，已經不是什麼民主思潮、自治呼聲、言論自由，而是徹頭徹尾的顛覆主權、侵犯主權，對此沒有任何妥協懷柔可言，「唯有鬥爭、唯有法辦，除此之外，別無他法。」

鄭雁雄強調，美國和西方試圖在香港搞顏色革命，搞分裂或搞垮香港，必須堅決防止，不能犯下戰略性錯誤，是中央治港不能退讓的底線。