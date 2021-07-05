　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港中聯辦：反中亂港勢力未死心　有人「披法律專業外衣」亂港

▲香港舉行七一升旗典禮。（圖／路透）

▲香港舉行七一升旗典禮。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦副主任陳冬5日表示，《香港國安法》的實施，實現了香港「由亂轉治」的重大轉折，但反中亂港勢力仍未死心，有團體或個人「披著法律專業外衣」進行亂港活動，說明全面落實國安法任重道遠。

陳冬在《香港國安法》法律論壇上指出，一年來，修例風波期間的街頭暴力不再肆虐，社會秩序得到恢復，代表國安法是維護香港整體利益及市民福祉的定海神針。

陳冬提到，反中亂港勢力仍未完全死心，個別極端份子仍一意孤行，甚至製造「孤狼式恐襲」，一些別有用心的人竟然明目張膽美化暴力行為。

▲▼香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園。（圖／路透社）

陳冬說，有團體或個人「披著法律專業的外衣」，從事亂港活動，同時有外部勢力肆意干預香港事務，說明全面落實好國安法，任重道遠，還有很多工作要做，「堅定支持特區政府嚴正執法，希望社會各界珍惜當前來之不易的局面，確保一國兩制行穩致遠。」

大陸駐港國安公署署長鄭雁雄也在論壇上表示，香港維護國家安全是「中華民族偉大復興進程中絕不能退讓的一線」，2019年反修例風波中的香港，已令國家主權、安全和發展利益面臨嚴重威脅，香港根本利益面臨嚴重破壞，已經不是什麼民主思潮、自治呼聲、言論自由，而是徹頭徹尾的顛覆主權、侵犯主權，對此沒有任何妥協懷柔可言，「唯有鬥爭、唯有法辦，除此之外，別無他法。」

鄭雁雄強調，美國和西方試圖在香港搞顏色革命，搞分裂或搞垮香港，必須堅決防止，不能犯下戰略性錯誤，是中央治港不能退讓的底線。

▲▼香港機場,香港移民。（圖／路透社）

ET快訊
騙23歲妹脫光！79歲健身教練噁開「12星座男女姿勢圖」喊：
不顧2幼子哭喊不要！台中男70刀殺妻　看守所內輕生
柯文哲：北市某國宅6棟16例確診　3例無明確感染源
北市第五波疫苗預約明增新功能　柯文哲：不想打就「取消」別浪費
快訊／國家警報響了！雷雨彈狂轟高雄　3縣市豪、大雨特報
快訊／新光信義A11櫃姐確診「家住中和」　侯友宜：昨已通報北
快訊／桃園女家中伴雙屍！　不知阿嬤、爸爸已身亡
台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上打莫德納
快訊／北捷站務、公車司機明打疫苗　柯文哲：沒道理不接種
北捷員工、公車司機等不到疫苗！陳時中批交通部：掛一漏萬
柯文哲「批發市場進出管制用悠遊卡」　串接中央健保、身份資料
火化場外丟包確診者遺體！縣府重砲回應：將開罰殯葬業者
快訊／桃園1例「4採陰轉陽」確診！為804醫院病人
快訊／3天PCR檢測13607人　柯文哲：北市清零「普篩是最
快訊／新北＋5足跡曝！　7-11店員確診「上週連上2天班」
不用封城「只靠三級警戒」降到+28！網熱議：台灣真的強
快訊／北市12區確診公布　萬華一天內「增加29例」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海社區出現多隻「野生貉」　保育升級民眾牽狗遭襲「無可奈貉」

陸女副校長被雙開判囚10年　公告特別點出「沈迷美容」生活奢靡

北京「滴滴出行總部」運作如常　司機憂抵制：到時換個平台

她曾是「港劇氣質女神」！老公破產被逼復出　轉行補習班教英文

香港中聯辦：反中亂港勢力未死心　有人「披法律專業外衣」亂港

黃海受史上最嚴重「滸苔」侵襲　青島打撈24萬噸設三道防線阻上岸

滴滴出行被下架　陸官媒：不能比官方掌握更詳細數據庫！

染變種病毒「隱瞞行蹤」害大爆發！香港「零號病人」被判囚3個月

「太陽同步衛星」發射成功　搭建全球首個「晨昏」氣象網路

不止滴滴！　大陸網信辦對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘實施審查

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

上海社區出現多隻「野生貉」　保育升級民眾牽狗遭襲「無可奈貉」

陸女副校長被雙開判囚10年　公告特別點出「沈迷美容」生活奢靡

北京「滴滴出行總部」運作如常　司機憂抵制：到時換個平台

她曾是「港劇氣質女神」！老公破產被逼復出　轉行補習班教英文

香港中聯辦：反中亂港勢力未死心　有人「披法律專業外衣」亂港

黃海受史上最嚴重「滸苔」侵襲　青島打撈24萬噸設三道防線阻上岸

滴滴出行被下架　陸官媒：不能比官方掌握更詳細數據庫！

染變種病毒「隱瞞行蹤」害大爆發！香港「零號病人」被判囚3個月

「太陽同步衛星」發射成功　搭建全球首個「晨昏」氣象網路

不止滴滴！　大陸網信辦對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘實施審查

快訊／水利署發布淹水警報！　「高雄這2區」列一級警戒

謝長廷報佳音：日本7月追贈台灣AZ疫苗「文件作業完成」

宏碁向上追料、穩固料源供貨！　董座陳俊聖：搶零組件、海運搶櫃

出席尚比亞國父葬禮　英非洲大臣致詞竟說成「辛巴威」

被蔡壁如用「封城說」打臉　柯文哲：不清零無法解除管制

陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

上千接種紀錄查不到？　印度奸商搶賣食鹽水「假疫苗」

秒勾起童年回憶！復刻「雪淇冰手搖杯」來了　加紅茶、檸檬超欠喝

51歲關史蒂芬妮梅開二度！「全球性感王」為婚禮建教堂低調完婚

八村壘配角力甜心　日本奧運掌旗官50公分最萌身高差

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

大陸熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

父女愛吃蛇田雞　寄生蟲入侵腦

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

大學放「正妹學生」當學校宣傳照　官網癱瘓！

鑽樹洞被卡　男臉上笑容逐漸母湯

小米超狂員工福利！平均每人領超1170萬

中芯國際技術研發副總裁突離職 放棄「近千萬年薪＋4000萬股票」

違法蒐集使用者個資！陸「滴滴出行」遭下架

吃了一塊隔夜西瓜！他小腸70cm壞死全切

上海「台灣輸入」確診＋2 7月2日抵滬「隔離出現症狀」

瑞麗連夜緊急宣布封城　雲南爆本土疫情3例確診

染變種病毒瞞行蹤　港「零號病人」判3個月

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

更多熱門

相關新聞

染變種病毒瞞行蹤　港「零號病人」判3個月

染變種病毒瞞行蹤　港「零號病人」判3個月

香港Alpha變種病毒的「零號病人」一名30歲印度裔男性工程師先前向疫調人員隱瞞行蹤，導致疫情擴散，1600人必須撤離駐所。香港法院5日對此案宣判，工程師被判監禁3個月，其菲律賓裔女友也被判監禁20日。

港媒：國安法後「10萬港人遠走他方」

港媒：國安法後「10萬港人遠走他方」

港防疫旅館清潔婦染Delta　疑換床吸入病毒

港防疫旅館清潔婦染Delta　疑換床吸入病毒

香港5G覆蓋破9成　港府再砸1.8億元

香港5G覆蓋破9成　港府再砸1.8億元

港國安處接手調查「七一刺警案」

港國安處接手調查「七一刺警案」

關鍵字：

香港國安法中聯辦

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

《性／生活》男星尺寸太驚人

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面