萬芳醫院遭爆「個案陰轉陽急封院」！指揮中心：增3確診匡列81人

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心近日才宣布微解封，沒想到今日中午卻傳出台北市立萬芳醫院「微封院」，對此，指揮中心表示，萬芳醫院並沒有封院，是因為這3天以來陸續增加3位確診者，匡列81位風險對象，因此配合醫療服務降載，需要執行隔離採檢工作，請網友不要再轉傳錯誤訊息。

本站稍早報導指出，有網友在PTT的Gossiping板上爆卦「台北萬芳醫院封院（更正為微封院）」，指出目前萬芳醫院封院，病患只出不進，不知道會持續到什麼時候，「說是不收住院病患了，會建議轉院。」

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針對網傳萬芳醫院封院一事，醫療應變組副組長羅一鈞表示，萬芳醫院目前並沒有封院情形，是過去3天在同病室內有3位確診病患，目前匡列81位風險對象，因應病房出現確診情形，需要隔離採檢工作，執行院內感染有相關確診病例降載，例如星期一登記住院病患延後等措施，並沒有到封院，希望網友不要再轉傳錯誤訊息，萬芳醫院是為了確診採必要工作，不是封院。

萬芳醫院也發布最新說明，疫情期間，萬芳醫院除設置防疫專責病房外，另設有緩衝病房收治由專責病房下轉之病人。有二位”疑似病人”於專責病房接受二次PCR採檢陰性解除隔離後，下轉至緩衝病房，因病情未改善，醫師進行第三次及第四次採檢時，PCR轉為陽性反應。本院今日將該病房病人轉至其他病房進行一人一室隔離觀察，同步進行全病房清潔消毒工作。本院依中央疫情指揮中心所制定的規範處理，並配合醫療服務降載。