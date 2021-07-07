行動不便男「口袋3千元」消失　胞弟看監視器揪出陌生壯漢幹的

記者黃宥寧／台北報導

52歲林男因竊盜案遭判刑，2018年甫出獄，沒想到今年5月間，他闖進北市士林區延平北路某住家，見屋內陳姓屋主躺臥在沙發上睡覺且行動不便，竟起歹念，將手伸入他的口袋內偷走3000元。因陳姓屋主胞弟發現「哥哥神情不對」，調閱監視器赫然發現竟有人闖入家中，憤而報警。士林地檢署偵結依加重搶奪罪將林男提起公訴。

▼林嫌行竊畫面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

身材壯碩林嫌今年5月4日下午6時許，侵入陳姓男子家中，他見獨居陳男行動不便且無力反抗，竟伸手摸一摸他褲子口袋。陳男發現有人在摸他因而驚醒，林嫌不顧他伸出右手及揮動右手示意「不要」，仍惡劣將口袋3000元偷走，隨即騎著銀色腳踏車逃逸。

事發後胞弟總覺得哥哥神情有異，直到5月11日便將住處內、外監視器拿出來看，發現果真有陌生男子闖入家中偷錢，立刻上警局報案。

▼52歲林男闖入民宅見行動不便男子無法抗拒，竟從他褲子口袋拿走3000元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

賊星該敗！警方隨即成立專案小組，並在5月14日持士林地檢署核發拘票，在新北市三重區五華街一帶將他查緝到案。落網後，發現他根本就是竊盜慣犯，他在2015年10月29日也闖入新北市某住家，徒手搶奪住戶戴在左手無名指及小拇指上的金戒指2枚後逃逸，便到銀樓變賣現金。新北地院依搶奪判處他有期徒刑1年1月，2018年5月31日執行完畢。

士林地檢署日前偵結，依加重搶奪罪將他提起公訴，由於林嫌5年內故意再犯，建請法院依累犯加重其刑，宣告沒收不法所得3000元。

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