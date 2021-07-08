慣竊外役監服刑「返家探視」未歸變脫逃　理由竟是「睡過頭」

外役監受刑人獲准返家探視未依時間回監變脫逃，理由竟是睡過頭。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

前科累累的慣竊鄧鈺霖需入監服11年徒刑，因表現良好，關2年多就移到明德外役監獄執行，今年4月申請返家探親獲准。他卻未在規定時間返監，手癢再犯竊盜案，警方通知他到案，他才說出脫逃理由是「睡過頭」。台中地院審結，依脫逃罪判他3月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，男子鄧鈺霖本身是一名竊盜慣犯，他因竊盜等案件經台北地院在2016年裁定應執行3年10月，抗告駁回定讞；另有竊盜等案，2017年台中地院裁定應執行7年4月確定，他於2015年8月入監，應執行11年2月，卻因表現良好，2017年12月21日就移到位於台南的明德外役監獄執行。

鄧男今年4月3日獲明德外役監核准返家探親，應於6日下午回監，他回去後竟未在指定時間回監服刑，立刻遭通報脫逃。手癢的鄧男，18日因為又犯下竊盜案件，遭台中市第二分局通知到案說明。

據了解，員警發現他是脫逃案件通緝犯，當場逮捕，原以為他返家探親後可能有家庭因素，有難言之隱才會沒回監。一問之下，鄧竟告知「我睡過頭了！所以就沒回去！」理由之誇張，讓警方咋舌，立刻將他押解歸案。

法官審酌鄧男為受刑人，在外役監作業成績優良才獲准返家探視，應恪遵法令依限回監服刑完畢。竟未予自重，無正當理由脫逃在外，觸犯《外役監條例》第21條，嚴重影響獄政管理，破壞社會秩序，復於脫逃期間另涉犯竊盜罪嫌，所為實無足取；念在他犯後還能坦承犯行，態度尚可，依脫逃罪判他3月，可易科罰金。

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