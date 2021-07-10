滴滴25款App全軍覆沒！陸擬成立「網安審查辦」嚴管中概股上市

▲滴滴相關的App幾乎全軍覆沒，都遭勒令下架。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸叫車App「滴滴出行」遭下架後，大陸國家網信辦9日晚間再宣布，滴滴母公司「北京小桔科技有限公司」旗下的25款App也涉及嚴重違法違規收集使用個人信息必須下架。對此，滴滴10日凌晨於官方微博發文表示，誠懇接受並服從主管部門的要求，將深入排查、認真整改所有問題，保障廣大用戶個人信息安全。

同樣被勒令下架的25款App包含「滴滴企業版」「Uber優步中國」「滴滴順風車」「滴滴車主」「滴滴配送」等，大陸國家網信辦指出，根據舉報，經檢測核實，這25款App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。

網信辦強調，依據網絡安全法相關規定，通知應用商店下架此25款App，要求相關運營者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全，「各網站、平台不得為『滴滴出行』和『滴滴企業版』等25款已在應用商店下架的App提供訪問和下載服務。」

對此，滴滴凌晨於官方微博發文表示，滴滴誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標準，深入排查、認真整改存在的所有問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。​​​

由於「滴滴出行」6月底才赴美上市，市場認為大陸官方這一系列舉動是衝著涉及網路業務的中概股而來。巧合的是，大陸國家網信辦10日就宣布擬修改「網路安全審查辦法」，要求掌握超過100萬用戶訊息的運營者赴國外上市，必須向「網路安全審查辦公室」申報網路安全審查，通過審查後方可赴國外上市。