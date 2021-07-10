快訊／侯友宜：雙北「2件事」還沒解決！ 輕易解封恐釀疫情再起





▲侯友宜上午前往視察賣場防疫。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對中央將微解封準則下放各縣市府決定，新北市長侯友宜10日表示，雙北疫情仍相對嚴峻，每天都有找出無症狀的確診案例，因此，在解決社區中的隱形傳播鏈及提升疫苗覆蓋率之前，都不能冒進，否則疫情很容易再升溫，絕對不能因為微解封就讓疫情再起。

侯友宜上午前往視察賣場防疫時受訪表示，中央微解封指引內容標準不一，業者在執行面、管理面都很難落實，所以地方政府在執行上它碰到困難的時候，很難採取一致性，畢竟在防疫跟經濟以及跟市民活動上，先決要件是以落實防疫為優先，讓民眾能夠安全、安心，所以在中央指示不是很明確的情況下，地方政府必然要負起責任。

侯友宜強調，新北市疫情嚴峻，雖然下降到雙位數、單位數，但畢竟很多的隱形傳播鏈還沒有阻斷，以及全台的疫苗施打率也沒有覆蓋完整，所以在這個情形底下，必須要很注意疫情，如果防疫沒有落實很容易疫情再起。他強調，不要因為微解封、放鬆了就讓疫情再起，這不是市民所樂見的。

侯友宜也指出，新北在這段時間的社區監測中，雖然疫情非常的穩定，大概每天5000篩檢量中大概可以找到1、2例。不過雙北是共同生活圈，目前台北3天裡，7個醫院就找到16個確診個案，昨天篩了2000個也找到了7例，顯然台北的隱形傳播鏈也是很高。

因此，侯友宜表示，兩市一定要共同承擔，面對防疫，雙北隱形傳播鏈還沒有截斷之前，絕對不能冒進，尤其疫苗的施打的覆蓋率，都沒有達到一定的標準，所以在兩者底下尤其雙北又是重災區，更需要步步為營，不能掉以輕心。