大姐煮飯多加1調味…10弟妹2天內全暴斃！　爸媽外出逃一劫崩潰

▲大姐煮飯誤加有毒草藥10弟妹2天內全死亡。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞一個大家庭日前在吃飯時，家中10個孩子竟突然上吐下瀉、嚴重腹痛，緊急送醫後全部都在兩天內相繼身亡，死因是食物中毒。警方調查後發現，原來是大女兒煮飯時，不慎加入了母親用來治療腳部感染的傳統草藥，導致全家人因此中毒，父親也悲痛地表示，「一切都是天注定。」

根據《Legit.ng》報導，贊法拉州（Zamfara）一個大家庭6月22日發生集體中毒意外，當時家中10名孩童吃完午餐後，出現上吐下瀉、嚴重腹痛等症狀，結果緊急送醫後，其中3人當天死亡，其餘7人隔天也相繼不治。

當地警方調查後發現，當天家中6名大人都外出工作，大女兒艾莎（Aisha Musa）負責製作「tuwon dawa」給弟妹們當午餐，結果她不甚將母親用來治療雙腳感染的傳統草藥當成調味料，結果才造成食物中毒。

▲奈及利亞傳統食物tuwon dawa。（圖／翻攝自Daily Trust）



孩子們的父親麥伊（Mai Icce）說，他對這件事感到非常悲痛，他從未經歷過這種痛苦，「但作為一名穆斯林，我把一切都交給上帝，我知道他們的命運是這樣決定的，當天不在家的我們注定不會死，如果我們在家吃飯，我們就都死了。」

醫生Ruwan-Doruwa表示，儘管孩子們剛送進醫院時，他盡力想要挽救孩子的生命，但由於孩子的攝入的毒藥量太大，一切都為時已晚。據家族的鄰居表示，當時有交代這種草藥千萬不能讓其他人碰到，沒想到還是發生憾事。

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