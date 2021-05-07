竹南國中傳「集體食物中毒」！　百名師生吃完營養午餐上吐下瀉

▲苗栗竹南國中傳出疑似師生集體食物中毒事件。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣竹南國中傳出疑似集體食物中毒，100多名師生5日吃完營養午餐後，陸續出現上吐下瀉等不適，至今天仍有3名學生請假休息，學校廚房暫停供餐，衛生局採樣化驗釐清原因。

苗栗縣政府教育處長邱廷岳今天表示，6日上午接獲竹南國中通報，全校有逾百名師生於5日下午出現腹部疼痛、上吐下瀉、身體不適情況，其中有12名學生由家長帶往醫院，診斷出腸胃炎、疑似諾羅病毒感染症狀，所幸症狀大多已經舒緩，並未出現重症案例，初步懷疑可能是5日在校烹調供應營養午餐發生問題。

邱廷岳指出，竹南國中學校營養午餐採公辦民營方式，由新竹一間團膳業者在學校內廚房現場製作，5日的菜色有南瓜飯、炒青菜、香酥魚排、客家小炒和瓠瓜肉片湯、小番茄等，為了安全起見，6日中午校內廚房已暫停烹煮，改由新竹中央廚房統一供餐。

衛生局昨日也派員前往學校採檢、疫調，經了解，營養午餐業者員工近期並未有感冒或腸胃不適等症狀，但一名女廚工手部有燙傷傷口，另針對營養午餐留樣食材及砧板、刀具等環境檢體採樣帶回，等待進一步化驗鑑定。

對於有學生家長透過臉書社群抱怨，下週就要舉辦國中會考，擔心小孩無法參加應試，竹南國中校長郭芳江表示，截至今天，大多數師生都已正常上課，僅剩下3名學生請假，預計下週一就能回到學校上課，老師也後續也將加強課業輔導。