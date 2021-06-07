博科聖地領導人席考引爆炸彈身亡　同學曝這兩件事讓他變魔王

▲▼伊斯蘭國西非省證實，聖戰組織博科聖地首腦死亡。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

民兵組織「西非省」（ISWAP）今天證實，奈及利亞的民兵團體「博科聖地」首腦席考（Abubakar Shekau）在上個月死亡。席考的死訊在5月19日開始在奈及利亞傳開，當地政府也進行謹慎調查，因為席考曾有多次詐死紀錄，如今透過西非省公開的錄音檔證實，席考引爆炸彈身亡。

綜合外媒報導，生年不詳的席考，出生於奈及利亞北部的約貝州，幼年時目不識丁，但個性開朗，被村民保薦去讀伊斯蘭傳統經學校，希望他能成為神職人員。他的同學的表示，求學初期，席考本來是個平易近人、愛開玩笑的年輕教士，但在首任妻子難產死亡、接觸到「博科聖地」創辦導師尤素夫（Mohammed Yusuf）之後，席考開始變得激進。

▲2014年4月，「博科聖地」武裝分子綁架了276名女學生。圖為當中的部分受害者。（圖／達志影像／美聯社）

尤素夫2009年在拘留期間死亡後，席考開始領導博科聖地，從地下教派轉變為為民兵組織，並在2014年時，因綁架276名女學生的事件，引發全球關注，更被美國宣布為全球恐怖分子，懸賞700萬美元（約2.1億新台幣）。從他上任以來，已造成超過3萬人喪生，超過200萬人無家可歸。

有關席考在衝突中死亡的報導，在上個月傳出時，奈及利亞陸軍發言人耶里馬（Mohammed Yerima） 准將表示，在得到確切證據之前，不會發表聲明。消息人士指出，西非省襲擊博科聖地位於桑比薩森林（Sambisa）的大本營時，席考戰敗，引爆炸彈自殺身亡。

▲伊斯蘭極端組織博科聖地(Boko Haram)過去8年來不時在奈及利亞採取炸彈攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

今日公布的錄音檔中，一個疑似西非省領導人巴納維（Abu Musab al-Barnawi）的聲音指出，為消滅席考，他派出了敢死隊突進桑比薩森林，找到了席考的所在地，但被席考逃出，雙方爆發連續五天的追擊戰，終於包圍席考逼其自殺。

專家分析，若席考的死訊是真的，可能會使2個團體間的競爭結束，但博科聖地的殘黨要選擇加入西非省，或是持續抵抗，內部仍存在分歧，該組織從未有過領導人死亡的經驗，未來可能會有一個混亂期。西非省原本是博科聖地的派系之一，因不認同博科聖地屠殺平民百姓，於是兩個組織分道揚鑣，並於5年前宣示效忠伊斯蘭國（Islamic State）。