破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身　軟封島變天堂

▲小琉球海龜數量達805隻，破觀察紀錄 。（圖／取自海洋委員會海洋保育署臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情三級警戒，小琉球觀光休閒旅遊業者自律性暫訪接單，附近海龜不受日前中油大林煉油廠外海浮筒油管破裂油汙影響，數量達到805隻，破了該地觀察的紀錄，保育有成，讓居民相當興奮。

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▲▼清除小琉球域油汙(以下同，翻拍)

中油大林煉油廠外海浮筒油管於6月22日破裂，油污染小琉球海域，當地居民及民眾非常關心該島附近海龜狀況，海洋委員會海洋保育署因此立即與持續關注當地生態的島人海洋文化工作室合作，進行海龜數量的空拍調查。

海保署官網揭露，6月25日首先針對汙染較嚴重的花瓶岩至龍蝦洞一帶，和以往覓食海龜數量及密度最高的多仔坪每天進行監測，發現在海面油汙多數清理完成後，海龜又回來覓食，6月底海龜數量大致在102頭到254隻間起伏，與去年的253隻，數量沒有明顯差異。

該署於7月間起每週會針對全島進行1到2次的空拍監測，目前調查結果7月4日觀察到273頭，接近去年同時段的200多頭，9日因為天氣晴朗、海況平穩，破紀錄觀察到805隻。

空拍機可以進行大面積廣泛的監測與紀錄，但受到天氣、海面能見度、潮汐及浪況等影響，而有數量起伏的變化，必須長期觀察才能知道海龜們是否有受到油污事件的影響，海保署會持續觀察族群數量、分布地點及行為等，一起守護海龜們。

海保署說，小琉球是臺灣重要的海龜覓食棲地，近年來由於相關保育政策的施行及大家保育意識的提升，在島嶼周圍出沒覓食的海龜越來越多，是政府與民間共同努力的成果，期待疫情穩定後，邀請大家再度踏上小琉球與海龜們同游美麗的海底世界。

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