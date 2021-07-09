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藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！替中國疫苗鋪路

▲▼4/12起開放防疫人員及高風險第一線工作人員接種AZ COVIN-19疫苗，新北市長侯友宜率先施打並呼籲合乎資格者要踴躍接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲防疫人員及高風險第一線工作人員接種AZ疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團用「催命符」來攻擊AZ疫苗，民進黨人士說，國民黨AZ特戰隊，如連戰、丁守中、張顯耀、黃昭順都是打AZ，不應製造人民恐慌，目的想造成疫苗接種亂象，為中國疫苗鋪陳。

日本先前援助台灣124萬劑AZ後，近日又追加113萬劑，總計援台237萬劑的AZ疫苗；不過，國民黨團指控AZ疫苗容易致死，甚至以「催命符」來形容。

對此，綠營人士翻出國際新聞指出，打完疫苗猝死的狀況，在日本、南韓與美國都有，南韓施打1600萬劑疫苗後，猝死有261人，當中施打BNT的比例比AZ要高，但都無法證實這些死亡原因是否與疫苗有關。

綠營人士也找出醫師林思宏的說法，林思宏在臉書上表示，根據禾馨醫療的內部統計資料，990名員工施打AZ疫苗滿三週以上，全體同仁進行SARS-CoV-2抗體檢測，產生抗體率99%以上，因此AZ疫苗是最有效的疫苗。

此外，綠營人士說，國民黨的「AZ特戰隊」，先前被日本媒體報導，丟盡國人的臉，如連戰、丁守中、張顯耀、黃昭順、張榮味等人都是打AZ疫苗。

因此，他認為，國民黨不要危言聳聽，製造民眾恐慌，政治操作降低民眾接種疫苗意願，國民黨這樣做的目的，目的想要造成疫苗接種亂象，為中國疫苗做鋪陳，整體就是國民黨為了護航特定疫苗，還有為了政治鬥爭，不惜做出拉低接種率這種企圖。

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