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台中33處夜市下周微解封　市府已收到12件復業申請下午火速現勘

▲▼台中33處夜市下周微解封，市府已收到11人申請，將會火速現勘，讓業者復業。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中33處夜市下周微解封，市府已收到11人申請，將會火速現勘，讓業者復業。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府配合中央指引宣布首波鬆綁措施，從7月13日起，部分場域可適度鬆綁，包括全市33處停業夜市，市府經發局表示，目前已收到12處夜市申請書，先書面初審後再到現場勘查，一旦業者沒有依規定防疫，勸導3次無效後立即勒令停業。

▲▼台中33處夜市下周微解封，市府已收到11人申請，將會火速現勘，讓業者復業。（圖／ETtoday資料照）

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台中市33處夜市自從5月中實施三級警戒以來，全部停業，業者和攤商毫無收入，哀鴻遍野，還好隨著疫情緩和，中央也同意鬆綁，適度開放。

▲▼台中33處夜市下周微解封，市府已收到11人申請，將會火速現勘，讓業者復業。（圖／ETtoday資料照）

市府表示，33處停業夜市從7月13日起雖然適度鬆綁，仍須遵守禁止「餐飲內用」、「試吃活動」、「邊走邊吃」，僅供外帶、外送，呼籲民眾採目的性消費，減少逗留時間；容留人數也會依中央規定每人至少1.5公尺社交距離，並設置「社交距離宣導員」，隨時於人潮聚集、排隊熱區宣導民眾注意社交距離，核心營業時間逾容留人數時，暫停開放民眾進入。

市府呼籲業者和民眾必須戴口罩、實聯制、保持社交距離、落實人流管制等，一旦發現沒有戴口罩，將以違反傳染病防治法開單3000至15000元罰單，此外，如果業者違規經勸導3次仍未改善，將勒令停業3天。

目前提出申請者包括逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、總站等11處夜市，市府會快速審核，讓業者早日復業。

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