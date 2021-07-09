快訊／中和牛丼店員最後上班日曝光！「連上8天班」每天13小時

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。針對新北市新增之11例，新北市長侯友宜足跡包括牛丼快餐、建國市場、全聯北新店，確診快餐店員最後上班時間曝光。

新北市下午公布案15266（快餐店員）、15280的足跡，包括中和區興南路的牛丼快餐、建國市場及全聯北新店。其中，一名牛丼快餐店員，於7／3至7／8連上8天班，每天上班時間為上午08點到晚上9點。