蔡壁如批「可笑的微解封」　台灣靠民眾自律、自救是政府之恥

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

指揮中心宣布713日起適度鬆綁部分措施，部分產業可有條件「微解封」。不過，民眾黨立委蔡壁如表示，「微解封」的規定，複雜到令人無所適從，直批是「可笑的微解封」，在沒有足夠的疫苗下，台灣變成一個必須靠民眾自律、自救的國家，是政府之恥！

蔡壁如質疑，為什麼室內禁止5人，但揪團出遊，只要不超過9人就可以？封閉的旅行車內會比室內安全嗎？文化部的電影院可以開放，教育部的圖書館就不可以？要比產業經濟規模嗎？健身房可以有條件開放，為什麼補習班、安親班不能？這種對比的例子，舉不完！

蔡壁如批評，什麼都沒有準備好，複雜的「微解封」只是造成人民的困擾，也只是執政者規避責任的脫詞！假裝有規範，如果疫情因此擴大，就是民眾的錯？如果民生經濟繼續不振，是民眾自己的問題？因為政府已經「微解封」、已經盡力了？

蔡壁如說，「民眾在底層哀嚎，是因為疫苗不足！沒有足夠的疫苗讓民眾施打，這才是最根本的原因！」微解封仍有危險，除非7成以上民眾接種疫苗，且要對抗Delta病毒，接種疫苗人數至少要達到8成3，所以，現在「微解封」，想要安全度過，只能靠民眾自律。疫情之下，沒有足夠的疫苗，台灣變成一個必須靠民眾自律、自救的國家，是政府之恥！

其他人也看了這些新聞...

► 獨／三級警戒延長至726 最新管制措施出爐

► 獨／712後微解封！餐廳可內用 電影院、博物館也開放

► 可出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行 開放運動場館