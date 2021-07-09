三級警戒「得來速拜拜法」超夯　網讚神招：對面遠端也行

記者黃翊婷／綜合報導

雖然各縣市自7月13日起有條件微解封，但宗教場所原則上還是不開放民眾進入。有網友在臉書《路上觀察學院》PO文，分享個人的「得來速參拜法」，就是將車停在廟門口，遠遠參拜即可，沒想到意外獲得許多網友好評。

▲其實不少網友在疫情期間也會這樣拜拜。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

三級警戒實施超過一個月，雖然原則上宗教場所還是不開放民眾進入，但如果確信能夠做好防疫配套，宗教團體可依據內政部訂定的「宗教場所防疫管理措施指引」，擬具完整防疫計畫，報經主管機關同意後，必須有人力落實人員進入管控及相關防疫作為，才能開放民眾入內祭祀、禮拜及參與小型靜態宗教活動。

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至於要怎麼在三級警戒期間拜拜，有網友7日在臉書《路上觀察學院》PO文，詢問大家會不會使用「得來速參拜法」，就是將車停在廟門口，遠遠參拜即可。結果意外獲得許多網友正面回應，「會耶」、「+1」、「有誠心就好」、「上上週才牽車去廟門轉一圈」、「我會，我在對面遠端得來速」、「我上次去北港朝天宮也是停下來用手拜拜」、「會啊，每天騎車經過土地公廟都會點頭打招呼」、「我覺得樓主提供了防疫期間之心靈慰藉，又不違反規定的好方法」。

不過，關於下個月的宗教活動「中元普渡」，內政部次長陳宗彥指出，農曆7月普渡屬於宗教活動形式，目前是維持不開放狀態。而在殯葬方面，也是維持暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。

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