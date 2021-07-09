20歲妹喝到斷片！雙腿大開路邊酣睡　圍觀阿伯無奈不敢幫

▲白衣正妹醉倒在路邊，圍觀阿伯不敢前去幫忙。（圖／新浪網）

實習記者陳培鈞／綜合報導

大陸上月發生一幕奇特景象。一名年約20多歲女子喝醉酒後，直接倒在一處停車場上，雙腿開開的呼呼大睡，直到白天都還沒有醒來，一旁圍觀的老伯伯們雖然想幫忙，但又怕產生爭議遲遲不敢上前，最後轉身離開。畫面曝光立即引起熱議。

綜合陸媒報導，這起事件發生在6月30日的福建莆田市，一位身穿白衣黑短褲的女子，直接醉倒在路邊，雙腳大開的倒在停車場的地上酣睡，一腳還掛在欄杆上，腳上不僅沒穿鞋子，連襪子都快滑了下來。路上來來回回的車輛聲，都沒吵醒這名酒醉女子。

當時有2名路過的老伯伯見狀，看到女子醉倒在地，本來想上前幫忙，但礙於路上行人眾多，加上又有熟人來往，怕遭人誤會，便站在一旁觀望，直到另一名熟人向他們打招呼，3人才一同離開，臨走前還回頭看了一卜女子，似乎有點擔心。

▲白衣正妹雙腿開開掛在欄杆上，連襪子都快滑下去了。（圖／新浪網）

醉女睡在路邊的畫面曝光後，就有知情的網友表示，這名女子是因為網戀被騙，跑去買醉，最後直接睡在路邊。還有目擊者指出，這名女子前一晚已經喝到斷片，直接睡在馬路上，第2天早晨醒來，竟然看到她還睡在原地，連車輛和行人的喧鬧聲，都無法吵醒她。