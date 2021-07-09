獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯宣布仍禁內用，直到7月26日後。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布全台三級警戒續延至7月26日，但針對各行業實施「微解封」，包括餐飲業若維持實聯制，實施隔板或採梅花座，並遵守5大管理措施就可開放內用。不過，台中排隊名店、也是米其林必比登推介名店金之園草袋飯以及富鼎旺決議，仍禁內用，到26日前僅提供外帶服務。

業者們表示，雖政府鬆綁防疫政策，但餐廳空間有限，加上內用得使用免洗餐具，且為維護消費者及員工健康，依舊暫停內用到7月26日，但也將針對防疫設施、人員調度、人流管制等做好積極規劃及準備，為適時開放內用做最好準備。

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▲老虎城購物中心。（圖／業者提供）



百貨業者部分，包括新光三越、老虎城、廣三SOGO百貨等都表示配合政府政策，除了餐廳之外，美食街也開放用餐。老虎城購物中心指出，公共用餐區域減少座位數並拉開用餐距離，且同步加強桌椅、電扶梯扶手等公共區域的清潔消毒。針對用餐時間較長的主題餐廳如好客燒烤、圓砌火鍋、Chili’s等，採預約制以免久候。餐點提供方面，均以個人套餐或餐盒的方式呈現，避免共食。

▲廣三SOGO百貨。（圖／業者提供）



廣三SOGO指出，全館餐廳美食街微解封開放，但內用原則要依中央規定執行相關措施進行，外送外帶跟內用會同時並行。

新光三越表示，美食街全面設置隔板及採梅花座，餐廳入場實施二次實聯制、量溫、手部消毒三步驟，減少客席並採梅花座或增設隔板拉開安全距離、員工量溫及強化環境清消，提供顧客安心舒適的購物場域。