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獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯推出捐血就有機會免費吃店內招牌便當一份。（圖／記者游瓊華攝）

▲獲得必比登推介美食的台中中區金之園草袋飯宣布仍禁內用，直到7月26日後。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布全台三級警戒續延至7月26日，但針對各行業實施「微解封」，包括餐飲業若維持實聯制，實施隔板或採梅花座，並遵守5大管理措施就可開放內用。不過，台中排隊名店、也是米其林必比登推介名店金之園草袋飯以及富鼎旺決議，仍禁內用，到26日前僅提供外帶服務。

業者們表示，雖政府鬆綁防疫政策，但餐廳空間有限，加上內用得使用免洗餐具，且為維護消費者及員工健康，依舊暫停內用到7月26日，但也將針對防疫設施、人員調度、人流管制等做好積極規劃及準備，為適時開放內用做最好準備。

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▲台中百貨業者表示配合政府政策，除了餐廳之外，美食街也開放用餐。（圖／業者提供）

▲老虎城購物中心。（圖／業者提供）

百貨業者部分，包括新光三越、老虎城、廣三SOGO百貨等都表示配合政府政策，除了餐廳之外，美食街也開放用餐。老虎城購物中心指出，公共用餐區域減少座位數並拉開用餐距離，且同步加強桌椅、電扶梯扶手等公共區域的清潔消毒。針對用餐時間較長的主題餐廳如好客燒烤、圓砌火鍋、Chili’s等，採預約制以免久候。餐點提供方面，均以個人套餐或餐盒的方式呈現，避免共食。

▲台中百貨業者表示配合政府政策，除了餐廳之外，美食街也開放用餐。（圖／業者提供）

▲廣三SOGO百貨。（圖／業者提供）

廣三SOGO指出，全館餐廳美食街微解封開放，但內用原則要依中央規定執行相關措施進行，外送外帶跟內用會同時並行。

新光三越表示，美食街全面設置隔板及採梅花座，餐廳入場實施二次實聯制、量溫、手部消毒三步驟，減少客席並採梅花座或增設隔板拉開安全距離、員工量溫及強化環境清消，提供顧客安心舒適的購物場域。

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