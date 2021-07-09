713開放健身房！醫驚呆「比搭飛機危險」　5點警告：會是大破口

▲醫師不解，為何開放風險如此高的健身房。（示意圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管全國三級警戒延長兩周，但13日起適度鬆綁電影院、健身房等場所。對此，腎臟科醫師洪永祥相當震驚與不解，直言「比搭飛機風險還高！開放這太奇怪了？」

洪永祥昨晚在臉書提到，微解封開放部分，他最擔心的就是健身房，「很多人不得不搭飛機，都穿隔離衣且全副武裝，難道穿隔離衣去健身房然後中暑？或呼吸加上代謝酸中毒（二氧化碳加上乳酸）？」

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▲自疫情爆發後，搭機旅客幾乎都會全副武裝。（圖／記者李毓康攝）

他直言，健身房除了汗水、口水，在運動時還會用力呼氣噴來噴去，況且還是在密閉空間，也會接觸到別人使用過的器材，「這要怎麼消毒、怎麼預防啊？開放這太奇怪了？」

另外，洪永祥也點出一大關鍵，去健身房的年輕人都是沒打疫苗，且可能是無症狀的高活動者，「若染疫勢必是到處傳染的大破口！到底是哪門子的專家會議決定？拜託大家告訴你的家人朋友千萬不要去健身房！」

值得一提的是，從不同場合的染疫風險1-9等級表可見，最高風險的場所包括酒吧、500人以上宗教儀式、室內體育館、大型音樂演唱會；至於微解封「適度鬆綁」的電影院、健身房等，則落在等級8，同樣為高風險場所。